Irán.- El exviceministro del Interior iraní Mostafá Tajzadé presenta su candidatura reformista a las presidenciales

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El exviceministro del Interior iraní Mostafá Tajzadé ha presentado este viernes su candidatura a la Presidencia de Irán para convertirse en el primer reformista radical que se postula al cargo.



Tajzadé se granjeó la simpatía de las corrientes modernizadoras del país tras pasarse varios años en prisión después de protestar contra la victoria del conservador Mahmud Ahmadineyad en las elecciones de 2009.



Desde entonces, la presencia en las redes sociales del exministro ha sido constante para denunciar tanto actitudes conservadoras del Gobierno del presidente, Hasán Rohani, reformista como él, como al estamento clerical del país.



"He sido preso político durante siete años y, por lo tanto y por encima de todo, me opongo a que cualquier crítico se quede sin hablar", ha manifestado en su cuenta de Twitter tras anunciar su candidatura, tal y como recoge la agencia semioficial iraní Fars.



Durante el registro de su candidatura, Tajzadé se declaró dispuesto a presentar iniciativas contra el velo femenino, y también aseguró que se dedicaría a promover soluciones pacíficas a cuestiones de política internacional, en referencia a las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.



El problema al que se enfrenta es que todas las candidaturas deben ser aprobadas por el poderoso Consejo de los Guardianes, la representación política del estamento clerical, que no se distingue por su aperturismo hacia los candidatos, en particular los radicales como Tajzadé.



El periodo de registro de candidaturas está abierto hasta el sábado y, junto a Tajzadé, ya se han presentado Ahamadineyad, algunos generales y, sobre todo, el conservador jefe del aparato judicial iraní, Ebrahim Raisi.



El actual mandatario, Hasán Rohani, no puede presentarse a estos comicios, previstos para el 18 de junio, al haber completado sus dos mandatos.