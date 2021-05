Houston, el enlace entre México y Estados Unidos para el Mundial de 2026

Carlos Cordeiro (d), copresidente de la candidatura para la Copa Mundial de la FIFA Canadá México Estados Unidos 2026 y el presidente de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos en una intervención después de que la candidatura ganara la votación para albergar la Copa Mundial 2026 en el 68o Congreso de la FIFA en Moscú, Rusia, 13 de junio de 2018.EFE/EPA/FELIPE TRUEBA/Archivo

Londres, 14 may (EFE).- La ciudad de Houston, la cuarta más grande de Estados Unidos, se presenta como candidata a albergar seis partidos en la Copa del Mundo de 2026, con el objetivo de ejercer de enlace entre México y el resto de sedes y con unas previsiones económicas parecidas a las de organizar seis Superbowl.

Houston, situada en el estado de Texas y cercana a la frontera con México, ya sabe lo que es hospedar una Superbowl, un All-Star de la NBA, la International Champions Cup en verano, en la que participan, entre otros, el Real Madrid, el Bayern de Múnich y el Manchester City, entre otros, partidos de la Copa América y de la Copa Oro, y ahora se prepara para el gran reto de un Mundial.

"Es la ciudad que ha albergado más eventos deportivos en Estados Unidos desde 2004. Es el turno del Mundial, el evento más prestigioso e importante", dijo a Efe Chris Canetti, presidente de la candidatura de Houston a la Copa del Mundo de 2026.

"Tenemos dos aeropuertos de categoría internacional, lo que la hace fácilmente accesible y dos grandes estadios en el centro de la ciudad. La Copa del Mundo se jugaría en el NRG Stadium, con capacidad para 70.000 espectadores y con la ventaja de tener techo retráctil, lo que protege contra los cambios climatológicos en verano".

En este NRG Stadium, por ejemplo, marcó su primer gol con la camiseta del Manchester United Javier 'Chicharito' Hernández, en un amistoso entre los 'Diablos Rojos' y un combinado de estrellas de la MLS en 2010.

Esta es una de las grandes fuerzas de Houston respecto al resto de candidatas. Su relación con México, que ha propuesto como sedes Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

"Houston tiene una tremenda relación con México. El equipo nacional ha jugado aquí muchas veces y ha vendido todas las entradas para los partidos, porque hay una gran comunidad de mexicanos. Hay vuelos muy rápidos entre Houston y Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México. Es muy sencillo para patrocinadores, aficionados y equipos trasladarse de un punto al otro. Para nosotros tiene mucho sentido que Houston pueda ser ese punto de entrada", dijo Canetti.

Houston, que cuenta con una comunidad de más de 1 millón de mexicanos, peleará con otras 16 ciudades para ser una de las diez sedes del Mundial, en un proceso de selección que se dirimirá a finales de año, sin una fecha concreta aún.

Para diferenciarse del resto, Houston apuesta por una propuesta cultural que invite al aficionado a venir no solo por el fútbol.

"Es una ciudad muy ligada con el arte y con la gastronomía. Una de las mayores atracciones de Houston es el Houston Livestock Show and Rodeo. Es un evento que tiene lugar cada año en el NRG Stadium. Se llena 20 días seguidos con 70.000 personas. Hay actuaciones musicales, hay festivales, barbacoas... Tres millones de personas pasan por él cada año. Además, la playa está solo a 50 millas de distancia. Tendremos fiestas en la playa, como si fuera Copacabana cuando la Copa del Mundo fue en Brasil", apuntó Canetti.

"También tenemos el Museo espacial de la NASA. Esperamos atraer a mucha gente de fuera y también a estadounidenses".

Respecto al impacto financiero de albergar un evento como este, Canetti señaló que puede ser como "organizar seis Superbowls".

"La Superbowl de 2017 supuso unos 340 millones de dólares por un solo partido, por un solo día. Ahora aspiramos a seis partidos en un espacio de tres semanas. Será como albergar seis Superbowls. No es tan fácil como decir que van a ser 340 millones por seis, pero va a tener un impacto financiero enorme".

Además, pese a que México hospedaría los partidos de su selección, Houston, gracias a su diversidad cultural y sus conexiones, sería una buena opción para los países hispanoparlantes.

"Houston tiene más vuelos directos que cualquier otra ciudad hacia América Central y Sudamérica. Si vienes de Argentina, Colombia o Brasil, puedes llegar a Houston con muchas opciones".

"Además, somos la cuarta ciudad de los Estados Unidos con más consulados. Hay más de 100. Por ejemplo, vienes de Colombia o de Alemania, tienes una representación del Consulado aquí para que puedas solucionar cualquier problema, como la pérdida de un pasaporte o algo así. Solo tenemos menos que Nueva York, Washington y Chicago. Creo que es una gran ventaja para el viajero", finalizó Canetti.