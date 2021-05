Haití detecta casos de las variantes británica y brasileña de coronavirus

Un médico hace una prueba de coronavirus a un paciente en el centro médico GHESKIO en Puerto Príncipe (Haití). EFE/Jean Marc Hervé Abelard/Archivo

Puerto Príncipe, 14 may (EFE).- Haití detectó, "en un pequeño número de pacientes", las variantes británica y brasileña del coronavirus, informó este viernes Lauré Adrien, director general del Ministerio de Salud Pública.

"Sí, es cierto. Esto no es algo que hayamos encontrado al azar. Se trata de una investigación activa por parte de nuestras redes de laboratorios a partir de las muestras de los casos positivos confirmados en el país", declaró Adrien a la emisora RTVC.

Como Haití no tiene la capacidad de realizar la secuenciación y así poder identificar de qué tipo de virus se trata específicamente, "seguimos teniendo la costumbre de enviar regularmente muestras para que se vuelvan a analizar en laboratorios del extranjero", dijo.

"Desgraciadamente, esta semana, hace poco menos de 48 horas, los resultados que nos han llegado informan de la identificación de la variante brasileña e inglesa en un pequeño número de pacientes", precisó el director general del Ministerio de Salud Pública, quien agregó que es "importante" centrarse en los contagios de los más jóvenes.

En otras declaraciones a la prensa, el funcionario informó que "desde hace varias semanas, sobre todo desde principios del mes de mayo, observamos un aumento del número de casos".

Según Lauré Adrien, "esto todavía no es motivo de preocupación. Por mucho que el virus circule entre la población, sabíamos que cuantos más análisis se realicen, más se corre el riesgo de que aumente el número de casos".

Lo que sí preocupa es el aumento que han experimentado las hospitalizaciones, admitió, por lo que pidió a la población adoptar medidas individuales de protección que pudieran limitar la propagación del virus. "A esto", agregó, se debe añadir "una medida colectiva que es la vacunación".

El país caribeño ha sido relativamente poco afectado por el coronavirus y, hasta el momento, suma 13.305 contagios y 271 muertes.

Aunque las estadísticas no reflejan la verdadera magnitud de la pandemia en Haití, debido a la capacidad limitada de detección del virus, la covid-19 no ha causado el colapso de los servicios sanitarios.

Haití es uno de los 4 países del mundo que no ha comenzado a vacunar contra la covid-19, pero su Gobierno declinó la vacuna de AstraZeneca por miedo a que la población lo rechace tras los casos de trombos detectados en Europa, dijeron a Efe fuentes oficiales.

Haití es uno de los 92 países de bajos ingresos que han obtenido acceso a la vacuna contra la covid-19 a través del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud, que al igual que al resto de los países participantes asignó a la nación caribeña una cantidad de dosis para vacunar al 20 % de su población para finales de 2021.

En la primera ronda de asignación de vacunas del Covax, se habían asignado a Haití 756.000 dosis fabricadas por el Instituto Serum de la India bajo licencia de AstraZeneca.