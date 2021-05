Guatemala espera para la próxima semana un nuevo lote de vacunas Sputnik

En cuanto a casos positivos, en Guatemala 240.170 personas se han contagiado de la enfermedad, casi la mitad de ellas en la capital del país, principal foco nacional de la pandemia. EFE/ Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 14 may (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, afirmó este viernes que su país recibirá el próximo lunes un nuevo lote de vacunas Sputnik V de fabricación rusa contra la covid-19.

El mandatario confirmó la información en un acto público en el Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno), tal y como lo había señalado a periodistas este jueves la ministra de Salud, Amelia Flores.

Giammattei no detalló la cantidad de inmunizadores que llegarán a Guatemala, aunque la ministra había indicado que serían 50.000 dosis, una cifra idéntica al primer lote recibido el pasado 5 de mayo.

Guatemala compró en abril pasado 8 millones de vacunas (16 millones de dosis) Sputnik V por 160 millones de dólares, aunque a la fecha solo ha pagado la mitad del monto, según datos del Gobierno.

La nación centroamericana le ha suministrado el esquema completo (dos dosis) de vacunación a 2.521 personas y la primera dosis a 257.247 personas, desde que el pasado 25 de febrero comenzó a aplicar inmunizadores.

En total, Guatemala suma 329.100 vacunas recibidas para evitar la expansión de la covid-19, tanto por donaciones como por adquisición privada o mediante el mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La mayoría de las vacunas recibidas por el país son de AstraZeneca, con un porcentaje menor de Moderna y de Sputnik V.

El coronavirus ha provocado la muerte de 7.845 personas en Guatemala, la cifra más alta de Centroamérica, seguido por Panamá y Honduras, países que suman aproximadamente 6.300 y 5.900 fallecimientos, respectivamente.

Sin embargo, según un estudio divulgado en marzo por la organización no gubernamental Laboratorio de Datos, entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021 murieron más de 15.000 personas por el virus, con base en información del estatal Registro Nacional de Personas (Renap).

En cuanto a casos positivos, en Guatemala 240.170 personas se han contagiado de la enfermedad, casi la mitad de ellas en la capital del país, principal foco nacional de la pandemia.