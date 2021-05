Fútbol.- Uribes: "Mantener LaLiga aún sin público fue positivo"

23/02/2021 José Manuel Rodríguez Uribes en el Senado DEPORTES MINISTERIO CULTURA Y DEPORTE



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, afirmó que permitir que se disputara LaLiga Santander y SmartBank aún sin público "fue positivo", la víspera de que los aficionados regresen a los estadios de los clubs profesionales 14 meses después debido a la pandemia de la COVID-19.



Rodríguez Uribes no entró a valorar si en el País Vasco no habrá aficionados este fin de semana, pero sí en otras Comunidades Autónomas -caso de Valencia, Galicia y Baleares- con mejores datos en la lucha contra la pandemia ("No voy a entrar en eso", dijo).



"Hemos pasado un año muy duro y los primeros damnificados han sido todos los sectores económicos dependientes del público. En esta 'casa' insistimos en el lema de la 'cultura segura'. Francia decidió suspender la Liga y nosotros, mantenerla aún sin público. Creo que fue positivo, por verlo en televisión y para ayudar a los deportes minoritarios", manifestó.



En la presentación del Plan de recuperación, transformación y resiliencia en las industria de la cultural y el deporte, Rodríguez Uribes destacó que en España se combinó la "voluntad" de mantener abiertos los espacios públicos deportivos para ayudar al sector durante la pandemia. "No ha sido así en Europa o en Estados Unidos. Teníamos la voluntad de que estén abiertos porque son necesarios", justificó.



Por otro lado, Uribes informó de que España contará con 72.000 millones de euros hasta 2023 de ayudas directas para impulsar la recuperación económica. Dicho plan pivota en cuatro ejes: transición ecológiga, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial.



300 MILLONES PARA EL DEPORTE HASTA 2023



En concreto, para el fomento del sector del deporte se destinarán 300 millones hasta 2023 para la modernización de infraestructuras deportivas sostenibles, el desarrollo de instalaciones en zonas en riesgo de despoblación, el impulso a la transformación digital, la promoción de la investigación sobre actividad física, la promoción de la igualdad e inclusión y del deporte femenino.



Asimismo, se potenciarán las candidaturas para la organización de grandes eventos deportivos. "Vamos a unos Juegos Olímpicos en Tokyo y el cambio de era se produjo en Barcelona'92. Vamos a ser un país atractivo para organizar eventos", aseguró.



Entre las reformas pendientes en el sector, recordó las de la Nueva Ley del Deporte; la Ley de Profesiones del Deporte; y la Estrategia Nacional del fomento del deporte frente al sedentarismo y la inactividad física.



Asimismo, detalló que en el Plan de Digitalización del sector del deporte se invertirán 75,63 millones; en el de Transición Ecológica de instalaciones deportivas, 146,52 millones, y en el Social, 77,84 millones.



"Estamos presentando un gran plan, un proyecto de país, financiado con fondos europeos, para reforzar los dos sectores (cultura y deporte) con esa triple idea de la cultura y el deporte como derecho fundamental, como industria de este país que debe ser palanca económica y como valor, fuente de inspiración de la ética pública de las sociedades libres", indicó.