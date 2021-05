Fútbol.- Puente recuerda que "situaciones inesperadas" del deporte y confía en que el Valladolid logre la permanencia

14/05/2021 Óscar Puente visita el nuevo tramo de carril bici inaugurado en el Páramo de San Isidro. CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA VALLADOLID DEPORTES AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



VALLADOLID, 14 (EUROPA PRESS)



El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, recuerda que el deporte "siempre ofrece situaciones inesperadas" y por ello confía en que el Real Valladolid logre conservar la permanencia en LaLiga Santander.



"Quedan seis puntos, por qué no vamos a ganar el domingo en Anoeta y al Atlético de Madrid la semana siguiente", ha advertido el regidor, quien ha recordado la posibilidad de que en ese último encuentro de la temporada el conjunto colchonero visite Zorrilla ya como campeón de Liga y sin jugarse "nada".



Tras reconocer la dificultad de la situación en que se encuentra el Real Valladolid y "sería un palo" bajar a LaLiga SmartBank, Óscar Puente ha preferido no hablar de descenso "hasta que se haya producido".



Durante una visita al Páramo de San Isidro para conocer el nuevo tramo de carril bici construido a través de los Presupuestos Participativos, el primer edil ha bromeado con "algún pecado" que debe tener para que el jueves, día de San Pedro Regalado, el patrón de Valladolid no atendiera su petición para que la escuadra blanquivioleta consiguiera la victoria frente al Villarreal. "Normalmente suele hacerme caso. En 2015 le pedí un alcalde más guapo y más joven para la ciudad y me hizo caso", ha rematado Puente.