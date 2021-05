Fútbol.- La Comunidad de Madrid pide "responsabilidad y evitar aglomeraciones" en caso de alirón del Atlético

14/05/2021 El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, a su llegada a una rueda de prensa convocada ante los medios, a 14 de mayo de 2021, en Madrid, (España). En la convocatoria han anunciado que desde la próxima semana las personas de 50-55 años recibirán la vacuna contra el Covid-19 en los dispositivos puestos en marcha en el Wizink Center y en el Wanda Metropolitano. Por otro lado, han señalado que no se sumará ninguna zona nueva a la lista de confinamientos en la región pero sí que continuarán al menos una semana más las restricciones de entrada y salida en 11 zonas básicas de salud. DEPORTES A. Pérez Meca. POOL/Europa Press - Europa Press



Espera que si el conjunto rojiblanco gana LaLiga Santander el comportamiento de la afición sea "el que tiene que ser" para evitar escenas como las del fin del estado de alarma



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha llamado a la "responsabilidad, la prudencia y evitar aglomeraciones" pese a que los datos de la pandemia "vayan mejorando", porque aún "no se ha terminado con la COVID", y ha pedido que el comportamiento de la afición del Atlético de Madrid sea "el que tiene que ser" en el caso de que su equipo gane este domingo LaLiga Santander.



"Quiero lanzar un mensaje contundente. Estamos mejor que desde hace meses y semanas, la evolución de la pandemia está mejorando, pero no hemos terminado con la COVID-19. Quien piense que hemos vencido al virus está equivocado; esto no ha terminado", ha trasladado Zapatero en rueda de prensa sobre la situación epidemiológica de la región, acompañado de la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.



Sobre las posibles aglomeraciones si el Atlético de Madrid gana este domingo a Osasuna y se proclama campeón, el viceconsejero ha apelado a la responsabilidad en el comportamiento de los aficionados y confía en que no se produzcan escenas como las acontecidas el fin de semana pasado cuando terminó el estado de alarma.



Además, ha recordado que cuando el Real Madrid ganó LaLiga Santander el año pasado sus seguidores tuvieron un comportamiento "ejemplar" en la Plaza Cibeles, sin generar aglomeraciones y respetando las indicaciones sanitarias para evitar la propagación del virus.



"Estamos en una pandemia y esto no ha terminado. Hay que apelar a la responsabilidad y espero que el comportamiento de la afición sea el que tiene que ser", ha lanzado.



En este punto, al ser preguntado más concretamente por la gran cantidad de personas que se acercaron a la sede del PP en Génova a celebrar los resultados electorales, Zapatero ha reconocido que "no es recomendable" según la circunstancia epidemiológica que se produzca agregación de personas, pese al haber estado al aire libre y con mascarillas.