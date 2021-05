Fútbol.- El PP de Bilbao pide acciones judiciales contra el Gobierno Vasco por la pérdida de la sede de la Eurocopa

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)



El Partido Popular de Bilbao ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que solicita iniciar acciones judiciales contra el Gobierno Vasco y contra los máximos responsables del ejecutivo autonómico por la pérdida de la sede de la Eurocopa y de la Selección Española en la capital vizcaína.



"Por su culpa, hemos sufrido graves consecuencias económicas ocasionadas a los sectores turístico, hostelero, comercial, hotelero y de servicios en general de Bilbao y además de un deterioro de la imagen y pérdida de promoción nuestra ciudad", ha lamentado la portavoz del PP de Bilbao, Raquel González, en un comunicado.



Según ha recordado la portavoz popular, Bilbao era una de las ciudades europeas seleccionadas para la celebración de la Eurocopa de naciones en 2020, que fue aplazada por la pandemia a 2021.



"Finalmente ha sido cancelada como sede a menos de dos meses de la celebración del evento ante las decisiones arbitrarias del Gobierno Vasco de exigir unas supuestas condiciones sanitarias imposibles de cumplir, y que hacían de facto inviable el proyecto. Estas condiciones son además muy superiores a las exigidas por otros gobiernos autonómicos y por el resto de ciudades europeas", ha criticado González.



La portavoz del PP ha lamentado, por tanto, que estas condiciones "hayan sido la causa directa de la pérdida del que hubiese supuesto el mayor evento cultural, deportivo, económico y de promoción de ciudad en la historia de Bilbao".



Según ha denunciado, esta situación "ha supuesto una inmensa perdida para la ciudad de Bilbao en cuanto a promoción, ya que entre 400 y 800 millones de personas siguen a la Selección española y en el aspecto económico, ya que ha supuesto grandes pérdidas económicas para el sector servicios, la hostelería, el comercio, los hoteles y otros muchos negocios turísticos de Bilbao".



González ha asegurado que este evento "hubiese supuesto en ingresos directos entre los 90 millones de euros estimados inicialmente y los 30 millones de euros calculados con el límite del 25% de aforo en San Mames, como condición mínima exigida por la UEFA".



Además, ha señalado que un aforo de un 25% al aire libre "no puede resultar peligroso, como no es peligroso el aforo del 30% en el interior de cines y teatros, tal y como lo ha considerado el Gobierno Vasco". "No tiene ningún sentido 30% en el interior sí pero 25% en el exterior no", ha reiterado.



Raquel González ha criticado que "la postura inflexible, cerril e injustificada por motivos sanitarios del Gobierno Vasco, ha supuesto de manera directa la perdida de este evento fundamental para Bilbao, a pesar de las advertencias durante 15 días previos a la decisión final realizo la UEFA, plazo en el que otras ciudades europeas como Roma o Múnich y sus autoridades competentes en la materia supieron trabajar adecuadamente para salvaguardar las sedes del evento, a diferencia del Gobierno Vasco y sus máximos responsables".



Por todo ello, el Partido Popular de Bilbao considera que "se debe exigir responsabilidades ante los tribunales de justicia a quienes, basados exclusivamente en la decisión de impedir la presencia de la selección española en Bilbao, se han excusado en motivos ajenos a la realidad para causar tan inmensa pérdida económica, de imagen y de promoción de ciudad para Bilbao".