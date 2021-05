España.- Casado pide a Sánchez dejar de "cantar el cuco" sobre cuántos vacunados hay y le exige leyes que protejan

14/05/2021 (I-D) El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón; el presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, conversan durante una visita por Zaragoza, a 14 de mayo de 2021, en Zaragoza, Aragón (España). Esta visita es uno de los actos que el líder de los populares tiene programados para la jornada de hoy en la capital aragonesa. Previamente ha depositado un ramo de flores en el lugar donde fue asesinado hace 20 años por la banda terrorista ETA, Manuel Giménez Abad. POLITICA Fabián Simón - Europa Press



ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de "cantar el cuco" con el número de personas que hay ya vacunadas en España contra el coronavirus y abandone el "triunfalismo" cuando hay todavía se registran cien muertos diarios y se dedique a promover leyes que protejan.



Así lo ha puesto de manifiesto en Zaragoza, donde ha acudido para asistir a una ofrenda floral en la calle donde fue asesinado por ETA el presidente del PP aragonés, Manuel Giménez Abad, hace ya 20 años, visitar el Ayuntamiento de la capital y acudir a la sede de la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ) en Mercazaragoza.



El presidente de los 'populares' ha reclamado a Sánchez que se ocupe de "salvar vidas" en lugar de dedicarse al "triunfalismo", como a su juicio está haciendo últimamente, "haciendo la cuenta atrás" con la vacunación, máxime cundo aún están muriendo de media cien españoles todos los días.



HAY QUE DAR CERTIDUMBRE Y SEGURIDAD



Por ello, le ha exigido que se deje de cantar el cuco" diciendo cuántas personas están ya vacunadas contra el Covid y cuánto queda para conseguir la llamada inmunidad de rebaño --que el Gobierno espera tener a finales de verano-- y se centre en impulsar leyes que protejan a los ciudadanos.



En este punto, Casado ha subrayado que Europea está pidiendo salir a España de "la excepcionalidad legal" en que vive para insistir al presidente en la necesidad de aprobar una ley de pandemias que "dé certidumbre y seguridad" a las comunidad autónomas para combatir el virus y permita recuperar la actividad económica.



Casado ha remarcado a Sánchez que ya no tiene "excusas" porque ésta es una cuestión que también le están reclamando sus barones territoriales, los ministros, el Consejo de Estado los jueces, los sanitarios y los españoles en general. "Se cree que nos puede dirigir controlando las redes sociales o utilizando el CIS para hacer campaña electoral", ha cuestionado.



EL CAMBIO ES "IMPARABLE"



Dicho esto, el líder del primer partido de la oposición ha señalado que en España se está produciendo "un cambio de ciclo" tras las elecciones en la Comunidad de Madrid para subrayar la urgencia de expulsar a Sánchez del poder, para lo cual ha llamado una vez más a "unificar los votos del centro derecha en el PP". Ésa es, a su entender, "la única forma" de echar a Sánchez de La Moncloa, como ha quedado evidenciado en Madrid y Galicia.



Casado ha proclamado que el cambio "es imparable" y que la única alternativa es el PP, defendiendo en este punto no sólo sus políticas constitucionalistas, municipalistas y europeístas, sino también sus recetas económicas "responsables".



Casado ha puesto como ejemplo la gestión que ha llevado adelante el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, durante las tres legislaturas que lleva al frente de la Xunta para apuntar que su actuación en Galicia "coincide" con lo planteado por la dirección nacional del PP en su último Comité Ejecutivo, cuando se barajó el mencionado "cambio de ciclo político nacional" hacia "una política europeísta".



Al respecto, ha mencionado no solo a países gobernados por la derecha, como Austria o Alemania, sino otros gobernados por la izquierda, como Portugal, donde se aplican "políticas que van a la generación de oportunidades, la bajada de impuestos, la creación de empleo", y no políticas "populistas" como las de Sánchez.



Casado ha subrayado la necesidad de reactivar la economía nacional tras la pandemia pero cree que Sánchez no va a poder hacerlo con el plan de reformas que ha presentado en Europa y cuya única novedad, según ha denunciado, es "el sablazo fiscal".