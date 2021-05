Enrique Ponce guarda silencio ante su divorcio con Paloma Cuevas

21/12/2020 Enrique Ponce, tras dejar a sus hijas en casa de Paloma Cuevas EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Enrique Ponce está a poco tiempo de firmar definitivamente el divorcio con Paloma Cuevas y es que muchos medios de comunicación han asegurado que a pesar de todo, goza de una muy buena relación con la madre de sus hijas. Además, el torero está sumergido de lleno en esta nueva temporada taurina y hoy ha tenido que demostrar su arte en la Feria de San Isidro.



A pesar de estar locamente enamorado de Ana Soria, parece que la joven no ha podido acompañarle en el día de hoy y se ha presentado solo en la plaza de toros. Enrique Ponce salía sin querer hacer declaraciones a la prensa y es que ya sabemos que la discreción es una de las características del torero.



Enrique Ponce se muestra inmóvil dentro del vehículo donde va en el asiento de copiloto y no contesta a ninguna de las preguntas de la prensa. El torero se rasca la nariz y se muestra incómodo ante las preguntas de los medios, pero no baja la ventanilla para despejar los rumores que hay entorno a la comunión de su hija y la firma del divorcio.