El oficialismo busca modificar la sanción a posibles motines policiales en Bolivia

La Paz, 13 may (EFE).- El diputado Ángelo Céspedes, del Movimiento al Socialismo (MAS), partido del presidente Luis Arce, propuso un anteproyecto de ley para modificar la sanción a posibles amotinamientos policiales con el objetivo de "prevenir" que vuelvan a suceder hechos como los de la crisis de 2019.

Céspedes, quien es presidente del comité de Gobierno y Policía de la Cámara de Diputados, manifestó que se debate un anteproyecto de ley que pretende modificar un artículo de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana para sancionar el amotinamiento.

"Nosotros creemos que Bolivia vivió momentos difíciles donde hubo algunas situaciones donde no se llevó a cabo su labor constitucional que ellos (los policías) tenían con nosotros", manifestó Céspedes, citado en un boletín de la Cámara de Diputados.

El diputado sostuvo que con esta propuesta se quiere "prevenir" que sucedan estos acontecimientos como en 2019 para que "no haya ruptura constitucional".

El anteproyecto propone modificar el artículo 14 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía que ya estipula el amotinamiento como una falta grave y se sanciona con la baja definitiva sin derecho a la reincorporación.

La norma propone complementar el artículo indicando que producto de la instigación a huelgas y motines se sancione a quien "interrumpa el Gobierno legalmente y democráticamente constituido" y deje en estado vulnerable a las instituciones del Estado.

Céspedes pidió a los policías que solo se pretende modificar ese artículo y que "guarden tranquilidad" ante este anteproyecto.

El tratamiento de esta iniciativa se debe abordar primero en ese comité y luego debe ser enviado a la Comisión de Gobierno y Defensa de la Cámara de Diputados para que posteriormente sea analizada en la Asamblea Legislativa.

En 2019 se produjeron motines policiales tras las fallidas elecciones generales en medio de la crisis política y social que vivió Bolivia.

El viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, presentó en enero pasado una denuncia ante la Fiscalía policial contra 26 policías a quienes acusó de romper el orden constitucional cuando se declararon en motín.

Esta semana el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, destituyó al presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía, Víctor Hugo Soria, al igual que al fiscal departamental Policial de La Paz, Justiniano Álvarez, quienes serán trasladados a otros destinos.

Además, la Fiscalía policial notificó a la sargento Cecilia Calani, exdirigente de la Asociación de Sargentos, Cabos y Policías, por este caso. EFE

