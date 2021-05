El impulsor de la mediática petición para cancelar Tokio 2020 la lleva al gobierno

El abogado japonés que impulsó una mediática petición en línea para cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Kenji Utsunomiya, formalizó este viernes la solicitud ante el gobierno de la capital e instó a las autoridades a priorizar la seguridad de los ciudadanos. EFE/EPA/JIJI PRESS

Tokio, 14 may (EFE).- El abogado japonés que impulsó una mediática petición en línea para cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 formalizó este viernes la solicitud ante el gobierno de la capital e instó a las autoridades a priorizar la seguridad de los ciudadanos.

La petición creada el 5 de mayo en la plataforma Change.org por Kenji Utsunomiya, expresidente de la Federación de Colegios de Abogados de Japón, acumulaba más de 350.000 firmas cuando el letrado presentó formalmente la solicitud hoy ante la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, a dos meses y medio de la inauguración de los Juegos.

"La celebración de los JJ.OO. debe ser bienvenida por todos, pero eso no es posible en la situación actual. Así que los Juegos deben ser cancelados", dijo Utsunomiya en una rueda de prensa tras presentar la petición y recogida por la agencia de noticias Kyodo.

Japón atraviesa su cuarta ola de covid, agravada por las nuevas cepas más contagiosas, la lentitud de la vacunación y la limitada disponibilidad hospitalaria para estos pacientes, que llevaron a la declaración de un estado de emergencia en sus regiones más pobladas, incluida Tokio, y que el gobierno decidió hoy ampliar a más zonas.

"Acoger los Juegos Olímpicos y Paralímpicos causará un movimiento masivo de gente y seguramente pondría en peligro no sólo la salud de los japoneses sino de aquellos que vengan al país por el bien de los Juegos", reza el texto de la petición, redactada en japonés, inglés, francés y alemán.

Utsunomiya dijo haber remitido la petición también al Comité Olímpico Internacional (COI) y al Comité Paralímpico Internacional (CPI), y que continuará reuniendo firmas hasta que se cancelen.

La petición de Utsunomiya ha sido especialmente mediática por su amplia difusión en redes sociales. Según señaló Change.org la semana pasada, se ha convertido en la de más rápido crecimiento desde que la versión japonesa de la plataforma se lanzara en 2012.

Este sentimiento antiolímpico es otro bache para los organizadores de Tokio 2020, que lidian con la estructuración de unos Juegos atípicos y con la necesidad de dotarse de suficiente personal médico en un momento en que el sistema sanitario nacional se encuentra bajo gran presión, entre otros problemas logísticos.

Según relevó hoy la ministra nipona a cargo de los JJ.OO., Tamayo Marukawa, hasta el momento 45 municipios han abandonado el programa de ciudades anfitrionas para acoger a atletas en las semanas previas al campeonato debido a la preocupación por la pandemia.

De acuerdo a la información compartida por Marukawa, de ellos 32 decidieron suspender el programa después de que los que iban a ser sus huéspedes les notificaran que no viajan hasta allí.

Hasta abril había inscritos en el programa 528 municipios.