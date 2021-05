El cubano José Abreu y Hunter Dozier abandonan partido tras choque violento

En la imagen, Jose Abreu de los Medias Blancas de Chicago, el 19 de abril de 2021. EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Chicago (EE.UU.), 14 may (EFE).- El primera base cubano José Abreu, de los Medias Blancas de Chicago, y el antesalista Hunter Dozier, de los Reales de Kansas City sufrieron un aparatoso choque por el que abandonaron el campo durante la segunda entrada del primer partido de la doble cartelera que juegan este viernes.

Con un out en el segundo episodio y el jardinero de Kansas City, el cubano Jorge Soler, en la inicial tras conectar un sencillo, Dozier, pegó un elevado por la línea de la primera base.

El receptor de Chicago, el cubano Yasmani Grandal, inmediatamente se colocó debajo de la bola, pero a medida que Dozier esquivó a Grandal, bajó la cabeza y no vio al inicialista de los Medias Blancas.

Abreu tenía los ojos puesto en la bola y tampoco vio a Dozier. El choque violento entre los dos jugadores silenció a la concurrencia en el Guaranteed Rate Field, de Chicago.

Ambos jugadores estaban en el suelo cuando los entrenadores de sus respectivos equipos salieron a auxiliarlos, y abandonaron el diamante con ayuda del personal de los preparadores físicos.

Grandal se trasladó a la primera base para reemplazar a Abreu y Zack Collins se hizo cargo de la receptoría por Chicago.

Después de que el jardinero central de los Reales Michael Taylor se volara la cerca, el dominicano Hanser Alberto se trasladó a la tercera base en la parte baja de la entrada para reemplazar a Dozier.

Los Medias Blancas informaron que Abreu se encuentra día a día con una contusión y una cortada en el rostro y una rodilla izquierda magullada.

La evaluación inicial para determinar si sufrió una conmoción cerebral dio negativa, de acuerdo al parte médico ofrecido por los Medias Blancas.