El Congreso de Perú desoye a la OMS e investigará el dióxido de cloro

Vista general del Congreso de Perú en Lima. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 13 may (EFE).- El Congreso de Perú aprobó este jueves la creación de una comisión para investigar como posible tratamiento contra la covid-19 el dióxido de cloro, un compuesto químico similar a la lejía cuyo consumo humano está totalmente desaconsejado por la Organización Mundial de Salud (OMS), ya que puede ser mortal.

La creación de la comisión investigadora fue aprobada por el pleno del Parlamento peruano por 49 votos a favor frente a 39 en contra y 31 abstenciones.

La iniciativa, propuesta por el congresista Posemoscrowte Chagua, del partido ultranacionalista Unión Por el Perú (UPP), salió adelante en el segundo intento después de que fuese rechazada hace tan solo seis días en primera instancia.

En la primera votación celebrada el 7 de mayo no se consiguieron los 63 necesarios, ya que votaron a favor 51 congresistas frente a 24 en contra y 24 abstenciones.

La moción plantea una investigación por 60 días donde se citarán a representantes del Ministerio de Salud, así como a "científicos y expertos en la materia".

CONGRESISTAS ESCÉPTICOS

Chagua señaló que el año pasado hubo una fuerte campaña mediática de desinformación sobre el dióxido de cloro apoyada por el Colegio Médico del Perú, que afirmaba que no servía para curar la covid-19.

"Muchos médicos y figuras mediáticas dijeron que el dióxido de cloro es absolutamente tóxico, que es un lejía que no cura el coronavirus", indicó.

El efímero expresidente Manuel Merino, de Acción Popular, que solo pudo resistir cinco días en el cargo ante las masivas protestas por haber propiciado la destitución de su antecesor Martín Vizcarra (2018-2020), aseguró que "hay algunos países que han utilizado el dióxido de cloro y han tenido resultado favorables".

"Eso fortalecería al Parlamento", espetó Merino sin mencionar en qué países tiene él constancia de que se haya utilizado el dióxido de cloro como política pública contra la covid-19.

Por su parte, el parlamentario Moisés González, del partido de derecha Alianza Para el Progreso (APP), argumentó que apoya la investigación sobre el dióxido de cloro por un testimonio de un trabajador de su despacho, y sugirió que los grandes consorcios pueden haber cerrado el paso a esa sustancia.

SOBRADA EVIDENCIA INTERNACIONAL

Antes incluso del inicio de la pandemia, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud de Perú ya señaló que el dióxido de cloro es "un poderoso agente blanqueador, y su consumo puede causar graves daños a la salud, siendo algunos potencialmente mortales".

Anteriormente ya habían lanzado avisos similares la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias de países como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Argentina, Brasil, Colombia y Chile.

La OMS alertó que no hay evidencias de que el dióxido de cloro sea eficaz para uso médico, no solo para tratar el coronavirus sino cualquier otra enfermedad.

Asimismo, la Organización Panamericana de Salud (OPS) organizó el año pasado un seminario web sobre la "toxicidad del dióxido de cloro" dirigido a autoridades, asociaciones y gremios profesionales, docentes y periodistas.

Sin embargo, es habitual encontrar el dióxido de cloro comercializado fraudulentamente en internet bajo el nombre de Solución Milagrosa Mineral (MMS) o clorito de sodio para distintas enfermedades como el VIH/Sida, el cáncer, el autismo, la hepatitis, el cáncer, la gripe, la malaria y ahora la covid-19.

Perú es uno los epicentros mundiales de la pandemia de covid-19, donde hasta el momento se han registrado cerca de 1,9 millones de casos sintomáticos confirmados, de los que casi 64.000 han fallecido, aunque el registro nacional de defunciones apunta a más de 172.000 muertes atribuibles a la emergencia sanitaria.