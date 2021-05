Delta requerirá a nuevos empleados que estén vacunados contra la covid-19

Delta, mientras tanto, no impondrá ese requisito a los actuales empleados, aunque sí animará a toda la plantilla a vacunarse. EFE/JEON HEON-KYUN/Archivo

Nueva York, 14 may (EFE).- La aerolínea Delta va a requerir que todos sus nuevos empleados estén vacunados contra la covid-19, convirtiéndose en una de las primeras grandes empresas estadounidenses que anuncia un requisito de este tipo.

“Cualquier persona que se una a Delta en el futuro, un futuro empleado, vamos a exigir que esté vacunada antes de poder firmar con la compañía”, explicó el máximo ejecutivo de la aerolínea, Ed Bastian, en una entrevista con la cadena CNN emitida la noche del jueves.

Delta, mientras tanto, no impondrá ese requisito a los actuales empleados, aunque sí animará a toda la plantilla a vacunarse.

Según el consejero delegado, más de un 60 % de los alrededor de 75.000 trabajadores de Delta han recibido al menos una dosis hasta ahora y la firma espera que un 80 % de sus empleados complete la vacunación.

Los que opten por no vacunarse podrían enfrentarse a algunas restricciones, como no poder volar en trayectos internacionales, en función de los requisitos de cada país, explicó Bastian.

El anuncio de Delta convierte a la aerolínea en una de las primeras grandes compañías estadounidenses en exigir vacunas, un requisito que según algunos expertos puede presentar el riesgo de que las empresas sean llevadas ante los tribunales o generar problemas de privacidad.

Hasta ahora, su rival United Airlines se había mostrado favorable a un requisito de este tipo, pero había dicho que no podía hacerlo en solitario, por lo que por el momento no ha actuado. American Airlines, mientras, está ofreciendo a sus empleados que se vacunen un día extra de vacaciones y 50 dólares.

En su mayoría, el sector empresarial estadounidense está optando por ofrecer incentivos para que los trabajadores se vacunen.

Amazon, por ejemplo, anunció el jueves que dará 100 dólares a los nuevos contratados que ya se hayan vacunado, una medida que se suma a otras medidas que tiene en marcha para impulsar los pinchazos entre su plantilla.