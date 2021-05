Courtois: "Tenemos que seguir presionando al Atleti"

El delantero del Granada, Jorge Molina, salta ante el guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, durante el encuentro correspondiente a la jornada 36 de primera división que disputan hoy jueves en el estadio Nuevo Los Cármenes, en la capital nazarí. EFE/Kiko Huesca.

Redacción deportes, 13 may (EFE).- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, destacó tras el triunfo en Granada que deben vencer las dos jornadas restantes de LaLiga Santander para "seguir presionando al Atleti" y que "no se puedan relajar".

"Cada uno está a lo suyo, el Atlético ha ganado y se sienten fuertes. Nosotros tenemos un partido difícil en Bilbao, una final más, y al acabar veremos lo que hacen ellos", valoró en Movistar+.

"Lo único que podemos hacer es seguir presionando al Atleti y esperar que no gane uno de los dos partidos que quedan. Tenemos que demostrar que estamos ahí para ganar y que ellos no se pueden relajar. Nosotros tenemos que ganar los dos y que ellos pierdan o empaten ante Osasuna o Valladolid, equipos que van a dar la vida para intentar ganar. A nosotros nos quedan dos rivales difíciles a los que tenemos que ganar mientras esperamos un fallo del rival", añadió.

Pese a la victoria contundente del Real Madrid, Courtois fue crítico por las perdidas de balón en la segunda parte y la oportunidad que dieron al rival para correr.

"La segunda parte no ha sido tan buena, pudimos sentenciar el partido nada más empezar y ellos nos dieron un aviso con Luis Suárez. Pudo haber algún problema al encajar el gol, pero marcamos dos goles que sentenciarlo. No podemos tener tantas perdidas ni relajarnos para permitir a ellos lanzar muchas contras. Lo importante era ganar e intentaremos mejorar para el domingo", analizó.

El portero dedicó elogios a su compañero Luka Modric, que abrió el camino al triunfo. "Al final Luka se cuida bien y ha demostrado esta temporada que la edad es solo un número. Ha jugado un montón de partidos y nunca se esconde. Da un nivel increíble, demuestra porque fue Balón de Oro".