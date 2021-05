Coronavirus.- Portugal registra otro día sin muertes por coronavirus

A partir de este lunes los turistas británicos podrán volver a Portugal



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Portugal ha informado este viernes de que no se han registrado muertes en las últimas 24 horas a causa de la COVID-19, por lo que el total de fallecidos se mantiene en 16.999.



Se trata del cuarto día en poco más de un mes en el que no se contabilizan muertes a causa de la enfermedad, de la que se han diagnosticado en esta ocasión 450 positivos más, para un total de 841.379 acumulados, de los cuales 802.285 corresponden a pacientes recuperados.



La Dirección General de Salud (DGS) ha comunicado que todavía hay 236 personas ingresadas en los hospitales portugueses con síntomas de coronavirus, de las cuales hay 72 en las unidades de cuidados intensivos.



La DGS ha detallado que dos de cada tres casos diagnosticados este viernes proceden de la región Norte y de Valle del Tajo, con 157 y 141 positivos, respectivamente. El resto se reparten entre los 32 contagios de Madeira, los 32 de Algarve, más 29 en Alentejo y Azores, respectivamente, y otros 28 en Centro.



Los valores de la matriz de riesgo, que rige el avance o no en el plan de reapertura, continúan con registros variables, pues si bien el índice de transmisibilidad ha subido ligeramente, ahora se sitúa en 0,95, la incidencia continúa descendiendo hasta colocarse en esta ocasión en 50,3 casos por cada 100.000 habitantes.



Por otro lado, este viernes los turistas británicos podrán volver a visitar Portugal, después de que las autoridades lusas hayan levantado las restricciones de los viajes no esenciales entre Reino Unido y Portugal, aunque con la condición de presentar una prueba negativa de coronavirus.



Según una fuente gubernamental, a la que ha tenido acceso el diario portugués 'Público', la medida se hará oficial este viernes y con ella Reino Unido será incluida en la "lista de países cuya situación epidemiológica permite que se realicen cualquier tipo de viajes".