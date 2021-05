Coronavirus.- El Departamento de Defensa de EEUU permite a su personal con pauta completa omitir el uso de mascarilla

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha dado luz verde a su personal para suprimir el uso de mascarilla en sus instalaciones si están vacunados contra la COVID-19 con las dos dosis.



En un memorándum, firmado por la secretaria adjunta de Defensa, Kathleen Hicks, se especifica que tendrán que haber pasado dos semanas desde la administración de la segunda dosis para omitir la mascarilla, que, no obstante, sí tendrá que utilizarse en aeropuertos.



En el escrito, publicado el jueves y al que ha tenido acceso la cadena de televisión CNN, se detalla que el cambio de normativa se produce para cumplir con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), que el jueves anunciaron que los estadounidenses con pauta completa pueden no usar mascarilla ni practicar el distanciamiento físico tanto en interiores como en exteriores. El documento no alude a la práctica del distanciamiento físico.



Las recomendaciones de los CDC incluyen algunas excepciones, como la obligatoriedad de la mascarilla en viajes transfronterizos. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, ya avisó de que la evolución de la pandemia es "impredecible" y siempre cabe la posibilidad de revocar estas recomendaciones.



Estados Unidos ha administrado hasta ahora más de 267 millones de dosis de la vacuna, con 119 millones de personas inmunizadas con las dos dosis. El país norteamericano, el más golpeado por la pandemia de COVID-19 del mundo, ha contabilizado más de 32,9 millones de contagios, incluidas más de 584.000 víctimas mortales a causa de la enfermedad.