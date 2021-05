Coronavirus.- Al menos 75 fallecidos por falta de suministro de oxígeno en un hospital del suroeste de India

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Al menos 75 enfermos de coronavirus han muerto en los últimos cuatro días por falta de suministro de oxígeno en el principal centro sanitario del estado indio de Goa --suroeste del país--, el Goa Medical College and Hospital (GMCH), según ha informado un dirigente local.



Este viernes han perdido la vida al menos 13 ciudadanos, mientras que el jueves lo hicieron otros 15, el miércoles fallecieron 21 personas y el martes otras 26, según ha apuntado el exviceministro de Salud de Goa Vijai Sardesai y ha recogido la cadena india NDTV.



La oposición al Gobierno ha mostrado su rechazo frontal a la gestión, y el Partido Adelante Goa, al que pertenece Sardesai, ha presentado una denuncia contra el ministro principal del estado, Pramod Sawant, y otros altos cargos del Ejecutivo.



Esta denuncia acusa de "gestión negligente grave e imprudente", así como de "omisión deliberada del deber", en referencia a la interrupción del suministro de oxígeno. El Congreso de Goa está dispuesto a presentar un caso penal en el que se alega que tanto el ministro principal como el de Salud cometieron "asesinato a sangre fría".



Las autoridades de India han alegado que el retraso en el suministro de oxígeno se ha debido a "problemas logísticos", mientras que el principal tribunal del estado ha criticado que los pacientes mueran por COVID-19 debido a este percance.



Pramod Sawant, que visitó el GMCH el martes, señaló que la brecha entre "la disponibilidad de oxígeno médico y su suministro podría haber causado algunos problemas", aunque destacó que no se había dado una situación de escasez de suministro en el estado.



Sin embargo, ese mismo día el encargado del área de Salud en Goa, Vishwajit Rane, confirmó a los periodistas que había un déficit en el suministro de oxígeno médico el día anterior.



Mientras tanto, el GMCH se encuentra ocupado en su totalidad y no hay espacio para nuevos pacientes. Los últimos en lograr que les permitiesen el acceso deben conformarse con ocupar un hueco en el suelo ante la falta de camas.



Goa es la región con la tasa de positividad más alta del país y roza el 50 por ciento de pruebas positivas. Además, ha registrado 2.491 nuevos casos y 62 muertes en las últimas 24 horas, y ya roza los 2.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia.



A nivel nacional, India ha confirmado este viernes más de 340.000 nuevos casos de coronavirus y enlaza ya más de tres semanas superando la barrera de los 300.000 contagios diarios. Acumula más de 24 millones de casos y más de 250.000 muertos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia.