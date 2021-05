Corea del Sur.- Moon Jae In nombra al nuevo jefe de Gobierno y a los ministros de Ciencia y Tierras de Corea del Sur

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente surcoreano, Moon Jae In, ha nombrado este viernes a Kim Boo Kyum nuevo jefe de Gobierno, así como a los ministros de Ciencia y Tierra, Lim Hye Sook y Noh Hyeong Ouk, respectivamente.



Todos ellos fueron elegidos el mes pasado en el marco de una reforma del Gabinete con la que Moon busca reforzar su partido tras una fuerte derrota en las elecciones locales.



Así, y tras la aprobación del Parlamento, Moon les ha hecho entrega de sus respectivos certificados. El presidente también ha entregado los documentos al ministro de Comercio y de Trabajo, Moon Sung Wook y An Kyung Duk, cuyas candidaturas también fueron aprobadas la semana pasada por la Asamblea Nacional con un margen muy estrecho.



Los nombramientos de Lim y Noh se habían visto retrasados por las protestas de la oposición, que han insistido en que ninguno de los dos es indicado para ocupar estos puestos principalmente por motivos éticos, según informaciones de la agencia Yonhap.



No obstante, Moon ha expresado que tiene expectativas en el liderazgo de Kim, que fue diputado durante cuatro legislativos, así como ministro del Interior. "Dado que fue miembro del primer gabinete de Moon, el primer ministro entiende bien mis políticas", ha dicho.