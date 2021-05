Colombia.- ONG colombianas denuncian el suicidio de una menor tras ser objeto de abusos sexuales por la Policía

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Seis ONG colombianas han denunciado el suicidio de una menor de edad en la ciudad de Popayán, en el oeste del país, tras ser objeto de abusos sexuales por parte de los agentes de Policía que la habían detenido en el marco de las protestas que llevan sacudiendo el país desde hace semanas.



De acuerdo con las primeras versiones, la joven se dirigía hacia la casa de un amigo y estaba grabando una manifestación cuando cuatro policías la detuvieron y la tiraron al piso. "En medio de eso, me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban "desnudando" quitando el pantalón", afirmó la víctima en una red social.



Horas después, tras recuperar su libertad, la víctima se quitó la vida, según informaron defensores de derechos humanos en una declaración recogida por el diario 'El Espectador'.



"Ante las graves acusaciones que rodean este caso, instamos a las entidades competentes a que se surtan todas las investigaciones, tanto administrativas como disciplinarias, con celeridad y prioridad, para esclarecer la detención y la actuación de la Policía", ha hecho saber la Alcaldía de Popayán en un comunicado recogido por el mismo medio.



En respuesta a las acusaciones, el comandante Ricardo Augusto Alarcón Campos, de la Policía en Popayán, calificó la noticia "de falsa, vil y ruin", y ha asegurado que la joven nunca llegó a ser detenida y fue devuelta a sus familiares "en óptimas condiciones".



Sin embargo, y dado que el portavoz no menciona en ningún momento la acusación de violencia sexual, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha avisado que estará pendiente de la investigación del caso por parte de la Fiscalía, así como de los informes médicos, antes de tomar medidas adicionales.



La organización Temblores ha documentado 12 casos de violencia sexual cometidos presuntamente por las fuerzas de seguridad en medio del llamado "paro nacional". En este rastreo se han identificado casos de acoso y abuso sexual en ciudades como Cali, Bogotá, Acacías y Palmira, la mayoría de ellos en comisarías de Policía.