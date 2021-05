Club de París evitaría a Argentina default por US$2.400M

(Bloomberg) -- El grupo de acreedores de países ricos conocido como el Club de París estaría dispuesto a retrasar un pago de deuda de US$2.400 millones de Argentina que vence este mes si el país cumple con ciertas condiciones, lo que podría evitar un perjudicial default, según tres personas con conocimiento directo de las negociaciones.

El Club evitaría que Argentina entre en default si no cumple con el pago del 31 de mayo con la esperanza de que el país pueda reestructurar un crédito de US$45.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque las conversaciones son privadas. Un acuerdo con el FMI podría no llegar hasta después de las elecciones de medio término de Argentina a finales de este año, dijo la persona, que no especificó las condiciones que exige el grupo.

La secretaría del Club de París declinó hacer comentarios, citando su política de no discutir públicamente las negociaciones en curso. La oficina de prensa del Ministerio de Economía de Argentina no respondió a una solicitud de comentario.

El presidente argentino, Alberto Fernández, extendió su gira europea para reunirse el viernes en Roma con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en un intento por obtener apoyo para un aplazamiento en la renegociación con el FMI. Argentina pidió formalmente al Club de París una prórroga para realizar el pago y espera recibir una respuesta a finales de mes.

“La vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible, pero no podemos pensar en un acuerdo que exija mayores esfuerzos al pueblo argentino”, afirmó Fernández al término del encuentro, que se extendió por más de una hora en un salón de reuniones del hotel Sofitel de Roma.

El rendimiento de los bonos argentinos denominados en dólares a enero de 2038 registraba poca variación el viernes a 14,3%. El peso argentino se ha debilitado casi 11% este año, en la segunda mayor depreciación entre las monedas de los mercados emergentes.

La fecha límite llega en un momento difícil para el Gobierno argentino, cuando el país vive su tercer año de recesión, la inflación se acerca a 50% y el desempleo supera el 10%. Si bien las estimaciones de los analistas sobre sus reservas de efectivo varían, algunos cálculos las sitúan cerca de cero desde septiembre de 2020, lo que limita la capacidad de Argentina para cumplir con sus obligaciones internacionales.

La exención temporal tiene como objetivo aliviar los estragos económicos causados por la pandemia, pero debe estar vinculada a las condiciones para que no se convierta en un hábito, dijo una de las fuentes. Argentina ha incumplido su deuda externa nueve veces en su historia.

“Nadie quiere que Argentina se convierta en un paria internacional nuevamente”, dijo Rodrigo Olivares-Caminal, profesor de derecho bancario y financiero en la Universidad Queen Mary de Londres. “Un default sería negativo para Argentina y sus acreedores. Pero me preocupa el problema endémico de la balanza de pagos de Argentina”.

En mayo de 2014, Argentina alcanzó un acuerdo con el Club de París para pagar una deuda de US$9.700 millones después de 13 años en default. Se suponía que la deuda debía pagarse en un período de cinco años, pero los últimos problemas financieros del país retrasaron los pagos finales que vencen este mes. Los acreedores incluyen al Reino Unido, Italia, España y Canadá.

Una regla del Club de París conocida como “principio de condicionalidad” establece que el grupo solo negocia la reestructuración de la deuda con deudores que tienen “un historial demostrado de implementación de reformas bajo un programa del FMI”, según el sitio web del grupo. Argentina dejó de seguir las pautas de un programa con el FMI después de un cambio de Gobierno a fines de 2019, y las conversaciones para un nuevo plan se han estancado.

