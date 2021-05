China/EEUU.- China amenaza con castigos a periodistas estadounidenses si EEUU sigue denegando visados a los suyos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de China ha amenazado con tomar represalias contra periodistas estadounidenses en suelo asiático a no ser que Estados Unidos deje de ponerle "las cosas difíciles deliberadamente" a los reporteros chinos.



"Si Estados Unidos continúa poniéndole las cosas difíciles deliberadamente a nuestros periodistas, no tendremos más remedio que tomar contramedidas, aunque hasta ahora no lo hayamos hecho", ha expresado la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, y ha recogido la agencia Bloomberg.



Esta es una seña más del creciente enfrentamiento que se está dando entre ambas administraciones, que ya en marzo acordaron debatir sobre este tema aunque no ha habido avances al respecto, y más aun cuando esta semana un periodista de la agencia china Xinhua ha regresado a Asia una vez que Estados Unidos le ha denegado el visado.



Además, las autoridades de China ha denunciado que las estadounidenses han expulsado a más de 60 miembros de medios de comunicación, ha denegado más de 20 visados y ha acortado su duración para aquellos que aún residen en el país americano. En lo que respecta a China, Hua ha señalado que los reporteros estadounidenses en suelo asiático "no han sido molestado".



"Si Estados Unidos corrige sus errores, le brindaremos una mayor comodidad y servicio, pero esto es lo mejor que podemos hacer para mostrarle nuestra buena voluntad, que debe apreciar", ha expresado Hua.



Sin embargo, el Grupo de Corresponsales Extranjeros de China ha denunciado que el Gobierno obligó a un total de 17 periodistas a abandonar el país durante la primera mitad del año pasado, y que desde septiembre se han retrasado las renovaciones de los credenciales de prensa de reporteros y editores que trabajan para medios estadounidenses.