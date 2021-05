Casa Blanca ve adecuado que empresas suban salarios para atraer trabajadores

La presidenta del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Cecilia Rouse, habla en rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, DC. EFE / EPA / Yuri Gripas / PISCINA

Washington, 14 may (EFE).- La asesora económica de la Casa Blanca Cecilia Rouse consideró este viernes que es "adecuado" que las empresas paguen más para atraer a trabajadores, especialmente en puestos esenciales durante la pandemia.

En una rueda de prensa en la mansión presidencial, Rouse señaló que en las economías de mercado es normal que los empresarios intenten atraer a trabajadores a través de los salarios, y más cuando todavía no se ha superado la pandemia y muchos puestos esenciales revisten un riesgo.

"Por tanto, si los empleadores tienen que pagar algo más para compensar que esos empleados adopten un riesgo, creo que es adecuado en una economía de mercado", indicó la presidenta del Consejo de Asesores Económicos del Gobierno del presidente Joe Biden.

Pese al avance de la economía en términos macroeconómicos, EE.UU. está mostrando un fenómeno insólito tras la crisis provocada por la pandemia: más puestos de trabajo que demandantes de empleo.

El débil dato de creación de empleo en abril, cuando se crearon solo 260.000 puestos de trabajo frente al millón estimado por los analistas, ha generado preocupación acerca de la situación del mercado laboral en la primera economía mundial.

Rouse agregó que el 58 % de los adultos de EE.UU. han recibido una dosis de la vacuna contra la covid-19, pero solo un cuarto de los estadounidenses de entre 18 y 29 años y un tercio de los que tienen entre 30 y 39 años están completamente inmunizados, lo que afecta al mercado laboral.

En consecuencia, "el apuntalamiento de la economía puede que tome algo de más tiempo", dijo Rouse.

Los más críticos al Gobierno achacan que haya más puestos de trabajo que demandantes de empleo al refuerzo de las prestaciones al desempleo por parte de la Administración de Biden, aunque algunos economistas lo interpretan como un simple reajuste del mercado laboral.

Aun así, Biden dijo el lunes que la "ley es clara" por lo que quien "rechace" un puesto de trabajo "adecuado" no podrá seguir cobrando subsidios de desempleo.

Rouse insistió en que entre los principales factores para que la gente no quiera trabajar está la pandemia y recordó que la Casa Blanca está ayudando a las empresas a cubrir los puestos.

La economista también habló del aumento de la inflación, que consideró que es "temporal" hasta que la economía se recupere completamente y citó el caso de las aerolíneas, cuyos precios han subido debido al aumento de la demanda.

Según datos publicados este miércoles, el índice de precios al consumidor (IPC) en Estados Unidos subió un 0,8 % en abril y situó la inflación interanual en el 4,2 %, la más alta registrada desde 2008, con lo que aumenta la preocupación sobre el despegue de la inflación.