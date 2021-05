Brasil.- Bolsonaro afirma que el "delincuente" Lula sólo podría ganar las elecciones de 2022 mediante fraude

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha atacado este viernes al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), a quien le ha llamado "delincuente" e incapaz de ganar las elecciones del próximo año si no es a través de fraude y deslizando acusaciones contra el sistema electoral del país y el voto electrónico.



"El delincuente ha sido puesto en libertad, se ha vuelto elegible, bajo mi punto de vista, para ser ser presidente mediante fraude. Él solo gana a través del fraude el año que viene", ha dicho durante un acto de entrega de títulos agrarios en la ciudad de Campo Grande, en el estado de Mato Grosso del Sur.



"Ya tengo hablado que si el Congreso Nacional vota y promulga el voto impreso, tendremos voto impreso el año que viene. Elecciones a partir de ahora solo con voto impreso", ha enfatizado frente a un grupo de seguidores, que no escatimaron en vítores durante su alocución.



Antes de poner rumbo a este acto ha departido un rato con sus acólitos a las puertas del Palacio de la Alvorada, como viene siendo habitual, y no ha escatimado tampoco en insultos a Lula y a la izquierda brasileña, una "banda de canallas", ha dicho, que "todavía quiere votar en ese hijo de demonio".



Estos ataques se producen un día después de que el instituto de opinión Datafolha vaticinara que Lula ganaría, en caso de presentarse, en las elecciones generales previstas para octubre de 2022 con el 55 por ciento de los votos, muy por delante del 32 por ciento de los apoyos que obtendría Bolsonaro.