Birmania.- La junta militar birmana arresta a dos antiguas candidatas de la LND en el estado de Rajine

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La junta militar birmana ha arrestado a dos antiguas candidatas de la Liga Nacional para la Democracia -- el partido cuya victoria electoral en noviembre fue el detonante del golpe de estado militar de febrero -- en el estado de Rajine, según han confirmado sus respectivas familias.



Se trata de Ni Ni May Myint, candidata titular en la cámara baja para el municipio de Taungup de Rakhine en las elecciones del año pasado, y Chit Chit Chaw, que se postuló para un escaño en la cámara alta en el mismo distrito electoral. Ambas habían se encontraban escondidas tras el golpe.



La primera candidata fue detenida cuando la acompañaba su hija de cuatro años, según confirmó su marido, Lynn Naing. "Me dijeron que la policía llevó a mi hija a la casa de mi cuñada alrededor de las 17.30 del miércoles. Eso es todo lo que sé". explicó al portal de noticias Myanmar Now.



La madre de Chit Chit Chaw, May Thi, también confirmó el arresto de su hija en Kamayut, sin que hasta ahora tenga conocimiento de dónde se encuentra retenida.



La pareja había estado cautiva anteriormente durante 79 días después de haber sido secuestrada, junto con Min Aung, un diputado de en funciones de la Liga, por el grupo separatista Ejército de Arakan (AA) en Taungup mientras hacía campaña para las elecciones del 8 de noviembre del año pasado. Los tres fueron puestos en libertad el 1 de enero tras las negociaciones entre el grupo y el Ejército birmano.