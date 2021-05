Biden revoca los decretos de Trump sobre migración, redes sociales y estatuas

En la imagen un registro del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien revocó este viernes una serie de decretos de su antecesor, Donald Trump, sobre inmigración, redes sociales y destrucción de estatuas confederadas, entre otros temas. EFE/Doug Mills/Pool

Washington, 14 may (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, revocó este viernes una serie de decretos de su antecesor, Donald Trump, sobre inmigración, redes sociales y destrucción de estatuas confederadas, entre otros temas.

La Casa Blanca informó de la anulación de varias proclamaciones y órdenes ejecutivas de Trump.

En uno de los anuncios, Biden informó del fin de una política que desde noviembre de 2019 impedía obtener visados a los inmigrantes incapaces de pagar por gastos sanitarios en EE.UU. y también a aquellos individuos que no pudieran probar que obtendrían un seguro médico un mes después de llegar al país.

Biden aseguró que su Gobierno quiere "expandir el acceso a una atención médica asequible y de calidad", pero para ello no necesita prohibir la entrada de inmigrantes con pocos recursos económicos.

Por otro lado, el gobernante anuló una orden de Trump para que el Departamento de Justicia investigara a compañías como Facebook y Twitter por eliminar contenidos falsos o que incitan a la violencia.

El propio Trump, que consideraba que esas políticas restringían la libertad de expresión, fue vetado en Twitter y Facebook después del asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

Otra de las órdenes revocadas se refería a la ayuda exterior: su objetivo era que toda la asistencia de EE.UU. fuera distribuida con un mismo logotipo, en vez de con los diferentes símbolos que lleva en la actualidad, dependiendo de la agencia que la entrega.

Asimismo, Biden acabó con un proyecto para construir un nuevo monumento bautizado como "Jardín nacional de los héroes de EE.UU.", con el que Trump quería rendir homenaje a una variedad de figuras históricas, desde estrellas de la música como Whitney Houston hasta políticos conservadores, como el reverendo evangélico Billy Graham.

También fue revocada una orden que Trump firmó en junio de 2020 para pedir que se persiguiera "en la mayor medida posible" cualquier acto de vandalismo contra propiedades federales.

El expresidente tomó esa medida a raíz de la ola de protestas contra el racismo que sacudió a EE.UU. por la muerte, en mayo de 2020, del afroamericano George Floyd, asfixiado por un policía blanco.

En ese suceso hizo que algunos manifestantes destruyeran las estatuas de quienes lucharon en el bando de la Confederación durante la Guerra Civil (1861-1865) por considerarlas símbolos racistas. La acción se extendió también a monumentos de los padres fundadores del país y de los exploradores vinculados a la "conquista" española de América.