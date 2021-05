Asesinan a abogado de matanza de mormones y candidato a alcalde en México

El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme Abel Murrieta Gutiérrez, es trasladado hoy a un hospital, luego de sufrir un atentado, en Ciudad Cajeme, estado de Sonora (México). EFE/Stringer

Cajeme (México), 13 may (EFE).- El abogado de la matanza de mormones ocurrida en noviembre de 2019 en el estado mexicano de Sonora y candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) al municipio de Cajeme, Abel Murrieta, fue asesinado a balazos este jueves cuando cumplía un acto de campaña.

Murrieta, quien además fue exprocurador de la entidad, era reconocido por ser el representante de la familia LeBarón en el juicio por la matanza de las familias mormonas, ocurrido entre los estados de Sonora y Chihuahua, el 4 de noviembre de 2019.

La ejecución del abogado ocurrió alrededor de las 17.20 horas locales (00.20 GMT) en el vecindario Cumuripa, junto a un centro comercial, una de las zonas más concurridas de Ciudad Obregón, que hospeda a Cajeme (Sonora), uno de los cuatro municipios más violentos del país, según organizaciones.

A través de Twitter, la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora, confirmó el fallecimiento.

"La Fiscalía de Sonora realiza un operativo para dar con los responsables del cobarde ataque en el que fue privado de la vida Abel Murrieta Gutiérrez, exprocurador de Justicia de Sonora y candidato a la alcaldía de Cajeme", se apuntó en el mensaje.

El candidato realizaba un mitin, entregaba volantes y pegaba etiquetas en automóviles, cuando hombres armados lo rodearon y acribillaron, recibiendo al menos 10 disparos en diferentes partes del cuerpo, incluyendo dos en la cabeza.

Aún con signos vitales fue trasladado de emergencia a bordo de una ambulancia, pero falleció en el hospital San José al no resistir la gravedad de las heridas.

Abel Murrieta Gutiérrez fue procurador de Justicia en Sonora, cuando ocurrió el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo; también fue diputado federal del 2015 al 2018.

En 2019 fue nombrado como representante legal de la familia LeBarón, en los procesos penales y judiciales por la masacre de las familias mormonas Langford, Miller y Jonhson.

ABOGADO DE LA FAMILIA LEBARÓN

En noviembre de 2019, tres camionetas repletas de mujeres y niños de la familia LeBarón se trasladaban de un rancho del poblado de la Mora (Sonora) hasta Galeana (Chihuahua), donde está la colonia LeBarón, cuando en la frontera entre ambos estados fueron emboscados por sicarios armados.

"Mataron a mi licenciado el que me ha ayudado a vincular a proceso a los asesinos de mi hija y mi familia. Ahora sí estoy de luto", escribió en su cuenta de Twitter Adrián LeBarón.

El pasado 24 de abril, Abel Murrieta arrancó la campaña por la presidencia municipal de Cajeme como abanderado de Movimiento Ciudadano, irónicamente, su último mensaje, publicado minutos antes de su muerte señalaba la violencia e inseguridad.

"Este movimiento va en serio contra la inseguridad. Cajeme ya no puede, ni va a seguir tolerando a políticos corruptos que dejan impunes a quienes arremeten contra los ciudadanos. Yo estoy con Abel porque él está pesado (fuerte)".

La titular de la Secretaría de Gobernación (Interior) de México, Olga Sánchez Cordero, condenó el asesinato del político.

"Condeno el lamentable y cobarde asesinato del candidato Abel Murrieta en Cajeme, Sonora. Estaré pendiente de las investigaciones correspondientes para castigar a los responsables, la seguridad en la democracia debe prevalecer. Mi sentido pésame a la familia y allegados", apuntó en redes sociales.

También la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, expresó sus condolencias ante el asesinato.

Distintos candidatos a la Gobernación de Sonora, diputaciones y presidencias municipales anunciaron la suspensión de sus actos de campaña, incluyendo el debate entre candidatos a la alcaldía de Cajeme que organiza el Instituto Estatal Electoral.

La fiscal general de Justicia en Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, se trasladó de la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, a Cajeme para ponerse al frente de las investigaciones para dar con los responsables del atentado.

El 6 de junio, más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran los comicios más grandes de la historia de México.

La consultora Etellekt que registra la violencia política en México 2021 indicó que con el asesinato del candidato se registra un total de 563 hechos delictivos contra políticos y candidatos, con un saldo de 83 políticos que han perdido la vida en atentados (32 de ellos aspirantes).