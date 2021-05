Aseguradoras y farmacéuticas tiran del Hang Seng, que avanza un 1,11 %

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Pekín, 14 may (EFE).- El principal índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró la sesión de hoy con un avance del 1,11 %, propiciado por los buenos resultados de los títulos de las empresas farmacéuticas y aseguradoras del parqué.

El selectivo hongkonés sumó 308,9 puntos, hasta los 28.027,57, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, creció un 0,63 %.

Comercio e Industria fue el único de los subíndices en cerrar en rojo (-0,03 %), mientras que Inmobiliaria aumentó un 0,13 %; Servicios, un 0,47 %; y Finanzas, un 2,7 %.

Por tanto, fue en este último sector donde mejores resultados se cosecharon: las tres aseguradoras -AIA, China Life y Ping An- terminaron la jornada con ganancias del 6,08 %, 2,98 % y 2,65 %, respectivamente.

La banca no anduvo muy a la zaga y, por ejemplo, HSBC se hizo con un 1,88 %, China Construction Bank con un 1,8 %, y Bank of Communications, con un 1,39 %.

Las farmacéuticas fueron también protagonistas, y CSPC Pharma lideró en porcentaje de ganancias, con un 10,64 %, por el 3,54 % de Sino Biopharm.

Con distinto signo cerraron la semana las petroleras estatales: Cnooc perdió un 0,46 %, mientras que en el caso de Petrochina fue un -0,64 %, y de Sinopec, un 0,98 %.

Las compañías del comercio digital Meituan y Alibaba fueron las peor paradas del día, con pérdidas del 3,02 % y 4,13 %, respectivamente.

El volumen de negocio de la sesión fue de 150.870 millones de dólares de Hong Kong (19.425 millones de dólares, 16.024 millones de euros).