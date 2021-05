AMP3.- O.Próximo.- Israel lanza un intenso ataque aéreo contra el norte de la Franja de Gaza

Tras informar de que tropas terrestres habían entrado en Gaza, ahora el Ejército israelí niega que sus militares estén en el enclave



El Ministerio de Salud de Gaza eleva a 109 los muertos por ataques de Israel



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha lanzado este jueves por la noche un nuevo ataque aéreo contra el norte de la Franja de Gaza, en la que es hasta el momento la ronda de ataques de mayor impacto del Ejército israelí.



Las familias de la zona están huyendo por la intensidad de estos ataques, en los que, según el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Israel ha lanzado unos 150 ataques aéreos en los últimos minutos.



Medios israelíes han precisado que además de los aviones, fuerzas de artillería y tanques participan en el ataque, mientras las FDI han apuntado en su perfil de Twitter que "las tropas aéreas y terrestres de las FDI están atacado en la Franja de Gaza".



No obstante, la entrada de tropas terrestres israelíes a la Franja de Gaza no se ha producido por el momento, según ha aclarado el Ejército israelí, que había transmitido informaciones difusas al respecto.



"Aclaración: actualmente no hay tropas terrestres de las FDI dentro de la Franja de Gaza. Las fuerzas aéreas y terrestres de las FDI están llevando a cabo ataques contra objetivos en la Franja de Gaza", ha explicado el Ejército.



Según recoge 'The Times of Israel', algunas tropas están colocadas en una zona que técnicamente está dentro del territorio de Gaza, pero a los efectos es de control israelí.



Al menos cuatro personas han muerto en estos últimos bombardeos, según la agencia palestina WAFA, y 50 personas han resultado heridas y trasladadas al hospital Beit Hanoun, según recoge el medio israelí Yedioth.



Por otro lado, y en relación a los cohetes lanzados desde la Franja en respuesta a los ataques israelíes hacia el centro y el sur del país, dos hombres han resultado heridos en Ascalón, uno de ellos grave por una herida de metralla en el estómago, y el otro, de 90 años, ha sufrido una herida en la cabeza, recoge 'The Times of Israel'.



Precisamente en Ascalón, un proyectil ha impactado directamente contra un edificio, dejando a otro hombre gravemente herido.



En otra ronda de cohetes en la sureña ciudad de Beerseba, al menos tres han impactado contra edificios --aunque la mayoría han sido interceptados por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro--, mientras que cerca de Ashdod, una mujer ha fallecido mientras corría a uno de los refugios a resguardarse al caerse y golpearse la cabeza, según la Media Luna Roja.



El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha recordado a través de Twitter que esta nueva ofensiva es parte del "alto precio" que anunciaron que le harían pagar a Hamás.



"Dije que le cobraríamos un precio muy alto a Hamás. Hacemos esto y lo seguiremos haciendo con mucha intensidad. No se dijo la última palabra y esta operación continuará el tiempo que sea necesario", ha advertido.



Asimismo, ha subrayado que "actuaremos con todas nuestras fuerzas contra enemigos en el exterior y forajidos en el interior para restaurar la calma en el Estado de Israel". "Apoyamos al cien por cien a la Policía y al resto de las fuerzas de seguridad para restaurar la ley y el orden en las ciudades de Israel; no toleraremos la anarquía", ha añadido.



INCURSIONES DESTINADAS "AL SABOTAJE Y LA DESTRUCCIÓN"



Hamás ha cifrado en 150 los ataques aéreos registrados en los últimos minutos, mientras uno de sus portavoces ha dicho que "el enemigo criminal lleva a cabo incursiones de espectáculo destinadas al sabotaje y la destrucción".



En lo que parece ser una medida de precaución y anticipación a una represalia de Hamás y otras milicias palestinas por el bombardeo masivo israelí, las FDI han ordenado a todas las personas que viven a cuatro kilómetros trasladarse a los refugios antiaéreos y permanecer ahí hasta nuevo aviso, recoge 'The Times of Israel'.



Por su parte, el portavoz del brazo armado de Yihad Islámica, la Brigada Al Quds, Abu Hamza, ha advertido este jueves a Israel de que si piensa "en la batalla terrestre", ese será el "camino más corto" "para asegurar la victoria" de las milicias palestinas, recoge la agencia palestina Maan.



Mientras tanto las sirenas continúan sonando en la madrugada de este viernes en distintas ciudades israelíes, especialmente en el sur.



Asimismo, continúan los enfrentamientos violentos entre árabes e israelíes en distintas ciudades, con protestas, linchamientos y disturbios. La Policía israelí ha detenido a decenas de personas en el marco de estos incidentes en Tel Aviv, Beerseba o Musmus, entre otros, donde, en algunos casos los policías han utilizado "medios de dispersión de disturbios".



Mientras, en la ciudad de Lod, de las más afectadas por los enfrentamientos, se han notificado nuevos ataques entre árabes y judíos, con destrozos en propiedades e incendios de negocios, entre otros, informa la agencia palestina Maan.



El Ministerio de Salud gazací, controlado por Hamás, ha indicado en su último balance que 109 palestinos han muerto en la Franja hasta esta noche, de los cuales 28 son niños y, además, hay 621 heridos, mientras que siete personas han muerto en Israel, entre ellas una ciudadana india y un niño.