AMP.- Alemania.- Cientos de personas salen a las calles de Berlín para protestar por la ofensiva israelí en Gaza

El Gobierno alemán ya había avisado de que no permitirá protestas antisemitas



BERLÍN, 14 (DPA/EP)



Cientos de personas han salido a las calles de Berlín este viernes para protestar por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, después de que el Gobierno de Alemania avisara de que no permitirá protestas antisemitas.



Los participantes en las protestas ondean banderas palestinas y corean lemas como 'Libertad para Palestina' y 'Parad los asesinatos, parad la guerra'. De acuerdo con un portavoz policial, unas 200 personas participan en la marcha, asegurada por unos 200 efectivos policiales.



Este sábado está prevista la celebración de varias marchas a favor de los palestinos para conmemorar el éxodo palestino de 1948, cuando más de 700.000 árabes palestinos huyeron o abandonaron lo que actualmente es territorio israelí. Según la Policía de la capital alemana, los agentes están preparados para que se respeten la libertad de reunión y también las restricciones que rigen para frenar los contagios con coronavirus.



Asimismo, varias ciudades de Alemania han acogido protestas contra Israel en el marco del resurgimiento de las tensiones entre Tel Aviv y la Franja de Gaza.



Previamente, el Gobierno de Alemania ha anunciado que no autorizará manifestaciones antisemitas y que reforzará la seguridad en las instituciones judías.



El portavoz del Gobierno, Steffen Seibert, ha remarcado que las marchas pacificas contra las políticas israelíes sí están permitidas, pero que aquel que las aproveche para "gritar su odio a los judíos" estará "abusando del derecho de protesta". "Los mítines antisemitas no son tolerados por nuestra democracia", ha aseverado.



Seibert ha remarcado que aquellos que protestan frente a una sinagoga y cometen actos vandálicos contra los símbolos judíos no están criticando a un Estado, sino que cometen "agresiones y muestran odio contra una religión y los que pertenecen a ella".



Esta declaración por parte de las autoridades alemanas se produce después de que, a causa de la escalada de violencia entre Israel y Franja de Gaza en los últimos días, la Policía de Alemania haya tenido que intervenir en manifestaciones contra el Estado hebreo, a la par que ha reforzado la seguridad en las sinagogas de todo el país.



Además, el portavoz ha informado de que desde el Gobierno están trabajando para resolver estos hechos, castigar a los autores y proteger las instituciones judías.



Por otro lado, el comisionado para el antisemitismo del Gabinete federal, Felix Klein, ha instado a las asociaciones islámicas del país a que condenen la violencia y se opongan a este tipo de marchas.



"Ha sido espantoso ver cómo se ha responsabilizado a los judíos de Alemania por las acciones del Gobierno de Israel, en las que no están involucrados", ha zanjado Klein, quien ha definido estas actitudes como "puro antisemitismo".



A esta propuesta ha contestado el presidente del Consejo Central de los Musulmanes en Alemania, Aiman Mazyek, quien ha criticado duramente las protestas antisemitas y ha asegurado que "quien condena el racismo pero difunde este odio antisemita, lo ha arruinado todo".