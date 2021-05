Alberto Fernández se reúne con la directora gerente del FMI en Roma

EFE/EPA/YOAN VALAT/Archivo

Roma, 14 may (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió este viernes en Roma con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, en un encuentro en el marco de la campaña para la renegociación de la deuda argentina.

Georgieva, que participará en un seminario organizado por el Vaticano sobre los desafíos éticos, económicos y políticos en este momento de crisis y en el que coincidirá de nuevo con el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, acudió a primeras horas de la mañana al hotel donde se aloja en Roma el mandatario para la reunión.

La renegociación de la deuda argentina, que asciende a unos 47.000 millones de dólares, ha sido el eje de las conversaciones mantenidas durante la gira por Portugal, España, Francia y que concluyó en Italia con esta reunión no programada.

Este jueves, Fernández también fue recibido en audiencia por su compatriota el papa Francisco y le puso al día de los avances en las negociaciones sobre la deuda, según explicó el mandatario a los periodistas tras la reunión.

La directora gerente del FMI participará mañana en el seminario económico organizado por la Pontificia Academia de Ciencias (PAC), y allí se encontrará con el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, que acompaña al presidente, junto al canciller, Felipe Sola.

El foro, titulado “Dreaming a better restart” (Soñando un mejor reinicio), contará también con la presencia telemática de los ministros de Economía de Alemania, Wolfgang Schmidt, y de España Nadia Calviño, y del premio nobel de Economía, Joseph Stiglitz.

Guzmán y Georgieva ya coincidieron en el Vaticano en febrero del año pasado durante un foro sobre economía sostenible e inclusión y en el que pudieron afrontar el problema de la deuda exterior que el Gobierno de Alberto Fernández intenta renegociar.

Durante su gira, el mandatario ha recabado los apoyos de España, Francia y Portugal para renegociar la multimillonaria deuda argentina, que se ha visto agravada por la pandemia del coronavirus.

Argentina trata desde el pasado año de renegociar con el FMI deudas por unos 45.229 millones de dólares -sobre préstamos originales por 44.128 millones-, mientras podría entrar en cese de pagos si no logra antes de final de mayo posponer los vencimientos de deudas de unos 2.400 millones de dólares con el Club de París.