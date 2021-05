4-0. Agustín Álvarez deja a Peñarol con pie y medio en los octavos de final de la Sudamericana

Jugadores del Peñarol de Uruguay fueron registrados este jueves al celebrar un gol que su compañero Agustín Álvarez le anotó al Corinthians de Brasil, durante un partido del grupo E de la Copa Sudamericana, en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo (Uruguay). EFE/Mariana Greif/Pool

Montevideo, 13 may (EFE).- Con una impresionante actuación de Agustín Álvarez Martínez, que marcó tres goles, el Peñarol de Uruguay venció este jueves al Corinthians por 4-0 y quedó con pie y medio en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El delantero nacido en 2001 anotó dos tantos antes de los 15 minutos de juego y otro a los 69 para que los dirigidos por Mauricio Larriera alcanzaran su cuarta victoria en igual cantidad de juegos disputados en el Grupo E.

De esta forma, el local llegó a 12 puntos y eliminó a su rival de turno que se quedó con cuatro.

Apenas corrían seis minutos de juego cuando Álvarez desvió un saque de esquina en el primer palo y festejó el primer tanto sin preocuparse por saber si la pelota había pasado la línea por completo o había sido despejada por el portero Cássio.

La imagen no fue clara pero el árbitro validó el tanto y el Peñarol tomó la ventaja.

Con el paso de los minutos, el local no sacó el pie del acelerador y aprovechó al máximo el circuito que armaron por derecha Giovanni González y Agustín Canobbio. Desbordado por los ataques que sufría por su sector, el lateral Fabio Santos debió recurrir a las faltas y vio temprano la tarjeta amarilla.

A los 13 minutos, el lateral uruguayo le ganó una vez más al brasileño y puso una pelota al área que Álvarez transformó en el segundo gol luego de un despeje fallido de Cássio.

Con el 2-0 a favor, el Peñarol dominó el juego y el Corinthians prácticamente no pudo manejar la pelota. De hecho, el poste vertical le negó el tercer tanto a Facundo Torres.

Pasados los 30 minutos, los brasileños generaron sus primeras ocasiones de gol. Primero pudo convertir Gustavo Silva y luego Guilherme Camacho, pero el portero rival y el poste le negaron el descuento a los dirigidos por Vágner Mancini.

En el comienzo de la segunda parte, cuando el visitante se lanzó otra vez al ataque, el Peñarol liquidó el partido de contragolpe. Walter Gargano corrió y lanzó un centro, Álvarez la bajó al medio y Canobbio puso el balón contra el poste para decretar el 3-0 a los 53 de tiempo corrido.

A los 69 minutos, Corinthians marcó muy mal en el fondo luego de un saque de esquina ejecutado por Jesús Trindade y el goleador de la fría noche uruguaya consiguió su triplete en un mano a mano frente a un portero que nada pudo hacer.

De esta forma, Álvarez se llevó la pelota y cerró un partido que se pintó de amarillo y negro de principio a fin.

La próxima semana, el Peñarol visitará al River Plate paraguayo, su escolta con siete puntos. En caso de ganar o empatar, el líder el grupo sellará su boleto a la próxima ronda.