3-1. El Pachuca de Pezzolano vence al América y se adelanta en los cuartos

El jugador Felipe Pardo (i) del Pachuca anota hoy un gol contra América, durante un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final del torneo Guardianes 2021, en el estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca (México). EFE/David Martínez Pelcastre

Pachuca (México), 13 may (EFE).- El Pachuca del entrenador uruguayo Paulo Pezzolano venció este jueves por 3-1 a las Águilas del América del técnico argentino Santiago Solari para adelantarse en los cuartos de final del torneo Clausura del fútbol mexicano.

En el partido de ida de los cuartos, Érick Aguirre, el colombiano Felipe Pardo y Luis Chávez marcaron por el Pachuca, mientras que el argentino Leonardo Suárez descontó por el América, que al minuto 81 sufrió la expulsión del peruano Pedro Aquino.

El partido de vuelta se disputará este domingo en el estadio Azteca en Ciudad de México, sede del América, duelo que definirá al conjunto que clasificará a las semifinales.

El equipo de Pezzolano mandó su primer aviso al 23 cuando el argentino Ismael Sosa cobró un tiro libre con un centro al área que el colombiano Oscar Murillo remató con la testa al travesaño.

El Pachuca notó que el América sufrió para defender las pelotas paradas y en un tiro de esquina por derecha al 29, Sosa volvió a meter un centro al área que Érick Aguirre, sin marcadores, remató con un cabezazo por el poste derecho del guardameta Guillermo Ochoa para el 1-0.

Las Águilas continuaron sin lograr asociaciones que pusieran en peligro al Pachuca hasta que al 45+2, el español Álvaro Fidalgo asistió a Suárez, quien de media distancia colocó la pelota por el poste derecho del cancerbero argentino Oscar Ustari para el 1-1.

El América arrancó la segunda parte con una presión ofensiva que Pezzolano neutralizó con los ingresos al minuto 53 del centrocampista Jorge Hernández y el extremo ecuatoriano Romario Ibarra.

Los cambios le funcionaron al Pachuca que no solo anuló al América, sino que aumentó su ventaja al 65 cuando Ibarra por derecha metió un trazo al área que Roberto de la Rosa peinó para que Pardo definiera el 2-1 por encima de Ochoa.

Las Águilas no lograron responder el segundo gol del Pachuca y la expulsión de Aquino al 81 abrió la puerta para que al 94 el Pachuca sentenciara el juego con un disparo desde fuera del área de Luis Chávez que significó el 3-1.

Los partidos de ida de los cuartos de final del Clausura iniciaron el miércoles con el triunfo por 2-1 del Toluca sobre el Cruz Azul del entrenador peruano Juan Reynoso y la victoria por 1-0 del Atlas ante el Puebla.

La fase de los ocho mejores continuará este jueves cuando el Santos Laguna del técnico uruguayo Guillermo Almada reciba al Monterrey del estratega Javier Aguirre.