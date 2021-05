2-1. El eliminado Aucas frena al Melgar, que conserva el liderato con el Paranaense

Alex Carerra (d), del Aucas de Ecuador, fue registrado este jueves al celebrar un gol que le anotó al Melgar de Perú, durante un partido del grupo D de la Copa Sudamericana, en el estadio Chillogallo, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Guayaquil (Ecuador), 13 may (EFE) .- El Aucas ganó su primer partido en la Copa Sudamericana después de cuatro jornadas, pero el 2-1 sobre el Melgar no impidió al conjunto peruano mantener por una luz el liderato del Grupo D de la Copa Sudamericana codo a codo con el Atlhetico Paranaense brasileño, que tiene los mismos 9 puntos.

Melgar se adelantó en el minuto 8 a través del goleador argentino Bernardo Cuesta pero los locales igualaron en el 56 a través del centrocampista Alex Carrera.

La campaña perfecta, con tres triunfos al hilo, que traía el conjunto de la ciudad de Arequipa la acabó a los 78 minutos el centrocampista Alex Carrera.

Melgar salió con gran libertad a proponer su juego y dominó las acciones a expensas de un rival que presentó un once alternativo.

El cuadro Dominó peruano tejió las jugadas que quiso y consecuencia de ese dominio se puso en ventaja, con fantástico disparo de media vuelta del goleador argentino Cuesta, el balón se filtró por el costado derecho del portero Johan Jara.

Melgar se dio por bien servido con la mínima diferencia y al final le costó caro, porque deberá definir su clasificación en las dos fechas que faltan en la disputa del Grupo.

Aucas arrimó peligro recién a los 24 minutos, con un remate de volea del centrocampista Edison Vega que obligó al portero Carlos Cáceda a rechazar en una gran acción para evitar el tanto.

La tibia reacción del local frenó un tanto a Melgar, que privilegió cuidar la ventaja y permitir que el tiempo transcurriera en la altitud de los 2.850 metros sobre el nivel del mar en que se levanta Quito.

En algo mejoró el juego de Aucas desde el comienzo del segundo tiempo, pasó en forma permanente al ataque por el costado derecho y, consecuencia de ese accionar, marcó el gol del empate, tras paso retrasado del defensa Jonathan González, al que llegó con las justas el centrocampista Vega, para rematar desde fuera del área al costado izquierdo del portero.

El empate motivó a los jugadores locales que buscaron a toda costa el gol del primer triunfo en el actual torneo.

El buen juego del comienzo del partido de parte del cuadro visitante, se fue diluyendo al punto de otorgar el control del partido al colista del Grupo D.

Los jóvenes y suplentes del Aucas tejieron una gran jugada que terminó en gol, el centrocampista Ronald Briones burló rivales en su arremetida, pasó para el chileno Herrera, que levantó un centro preciso desde la derecha al otro extremo para el remate con golpe de cabeza de Carrera.

El camino hacia octavos de final de la Sudamericana se pondrá cuesta arriba para Melgar, pues en la quinta fecha visitará a Paranaense y en el último partido recibirá al venezolano Metropolitano y Paranaense volverá a ser local y cerrará ante Aucas.