133-142. Ante los Pacers, Antetokounmpo y los Bucks siguen en la lucha por el segundo puesto del Este

Indianápolis (EE.UU.), 13 may (EFE).- El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo se mostró imparable con un doble-doble de 40 puntos, 15 rebotes y seis asistencias que le dieron a los Cerveceros Bucks el triunfo a domicilio por 133-142 ante los Indiana Pacers.

Indiana solo pudo tener a 10 jugadores disponibles para el partido debido a las lesiones y tampoco pudo presentar una respuesta defensiva al juego ofensivo de Antetokounmpo, el dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA que acertó 14 de 18 tiros de campo, seis mates, sin oposición, y acertó 11 de 16 tiros libres.

Los Bucks (45-25) se movieron a un juego de los Brooklyn Nets (46-24), que descansaron, por el segundo puesto de playoffs de la Conferencia Este.

El alero Khris Middleton agregó 22 puntos, el pívot estadounidense cubano Brook Lopez tuvo 21 y el base Jrue Holiday terminó con un doble-doble de 20 tantos y 14 asistencias.

Antetokounmpo anotó 11 puntos en el crucial tercer cuarto, cuando los Bucks superaron a los Pacers con parcial de 40-30 para construir una ventaja de 13 tantos.

Cuatro de los siete Pacers descartados fueron titulares, luego el ala-pívot lituano All-Star Domantas Sabonis salió del partido al torcerse la rodilla izquierda en el tercer cuarto.

Antes de retirarse Sabonis consiguió un doble-doble de 10 puntos, 14 asistencias y seis rebotes.

A pesar de la falta de jugadores, Indiana mantuvo el ritmo durante la mitad gracias a los triples que consiguió.

El escolta-alero Justin Holiday conectó seis en el primer cuarto cuando el equipo local tomó una ventaja de 39-38 en el descanso. No hizo ninguno en el segundo, pero los Pacers tenían 13 triples al medio tiempo y estaban detrás por solo 66-69.

Holiday lideró a los Pacers con 26 puntos. El base T.J. McConnell agregó 23, y los aleros Doug McDermott y Oshae Brissett tuvieron 19 tantos cada uno que no impidieron la derrota de los Pacers, que siguen novenos en la Conferencia Este y ya clasificados para disputar el torneo de entrada a los playoffs.