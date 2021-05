11 años de la boda de Lolita Flores y Pablo Durán

13/05/2021 PABLO DURÁN Y LOLITA FLORES. MADRID, 14 (CHANCE) Se cumplen 11 años de una de las bodas que causó un auténtico revuelo en el panorama internacional: la de Lolita Flores y Pablo Durán el 14 de mayo de 2010. En este enlace matrimonial vimos un montón de rostros conocidos y familiares más cercanos siendo testigos del famoso 'Sí, quiero' en el madrileño Castillo de Viñuelas con una emotiva ceremonia que se celebró al aire libre, en una carpa colocada en los jardines del Castillo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 14 (CHANCE)



Se cumplen 11 años de una de las bodas que causó un auténtico revuelo en el panorama internacional: la de Lolita Flores y Pablo Durán el 14 de mayo de 2010. En este enlace matrimonial vimos un montón de rostros conocidos y familiares más cercanos siendo testigos del famoso 'Sí, quiero' en el madrileño Castillo de Viñuelas con una emotiva ceremonia que se celebró al aire libre, en una carpa colocada en los jardines del Castillo.



¿CÓMO FUE AQUEL DÍA?



A las 12 y media Lolita llegaba al altar del brazo de su hijo Guillermo, vestida con un sencillo y muy bonito vestido en gasa de seda en color rosa palo de Pronovias sin poder contener las lágrimas. En el altar la esperaba su futuro marido, el actor cubano Pablo Durán vestido con un traje en lino blanco roto, que combinó con complementos en color burdeos para rendir su particular homenaje a sus raíces caribeñas.



La emoción estuvo presente durante todo el enlace: primero con la nervios de los novios y después al recordar a los "tres ángeles" de Lolita: su madre, 'La Faraona'; su padre y su hermano, el también cantante Antonio Flores. Lolita y Pablo se dieron el sí quiero en una boda civil ya que, como explicó la propia cantante: "No me caso por la Iglesia porque ya lo hice con Guillermo Furiase, el padre de mis hijos, y yo no voy a anular un matrimonio en el que fui feliz".



LOS INVITADOS



Entre los invitados que destacaron en la boda de Lolita, estaban su familia más cercana: sus hijos Elena y Guillermo; su hermana rosario, acompañada por su hija Lola y su marido Pedro Lazaga y su cuñada Ana Villa con Alba, la hija que tuvo con Antonio Flores.



La Duquesa de Alba también acudió al enlace, esta vez sin Alfonso y acompañada por su hija Eugenia; Mariola Orellana con Carmen Ordóñez, Los del Río, Cristina Tárrega y su marido o Sebastián Palomo Linares y Marina Danko tampoco quisieron faltar.



Juan Y Medio, amigo íntimo de Lolita y de la pareja, acudió junto a Marta Sánchez -muy guapa de Lorenzo Caprile- y Vicky Martín Berrocal. El presentador se mostró muy feliz por el matrimonio y declaró: "si Lolita es feliz con esta boda, yo también porque la quiero mucho".



La nota de color y humor la dio un original trío formado por Rossy de Palma con un vestido fucsia y chal en amarillo chillón, Loles león con un vestido largo azul y Bibiana Fernández, muy elegante con un ceñido traje de topos.



FIESTA HASTA LA MADRUGADA



La fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada. Lolita aprovechó para cambiar su vestido largo por otro corto de Pronovias que le permitió bailar un son cubano junto a su recién estrenado marido y disfrutar de su día junto a sus más de 400 invitados.



Uno de los momentos más emotivos del enlace lo protagonizaron Rosario, los hijos de Lolita y Alba, la hija de Antonio Flores. El cuarteto se subió al escenario para interpretar una canción que habían compuesto entre los cuatro especialmente para ella.



La nota divertida de la velada la puso la propia Lolita, quien, en un momento de la noche y recordando la célebre frase que pronunció 'La Faraona' durante su enlace con Furiase, se hizo con el micrófono para pedirle a sus amigos: "Si me queréis, no irse".