1-2. Olimpia revive en el grupo B tras vencer al Always Ready en La Paz

Jugadores de Olimpia celebran hoy, al final de un partido de la Copa Libertadores entre Always Ready y Olimpia en el estadio Hernando Siles en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La Paz, 13 may (EFE).- El Olimpia paraguayo mostró este jueves que está vivo en la Copa Libertadores con una victoria por 1-2 en los 3.640 metros de altitud de La Paz sobre el campeón boliviano Always Ready y que dejó a todos los equipos del grupo B emparejados con 6 puntos al cabo de cuatro jornadas.

El Internacional brasileño encabeza la fila, Always marcha en el segundo, Olimpia es tercero y cierra el Deportivo Táchira.

Los goles de la formación paraguaya fueron marcados hoy por Walter González en el minuto 23 y Alejandro Silva en el 93. El descuento para los bolivianos dirigidos por el argentino Omar Asad llegó en el 42 a través de Rodrigo Ramallo.

El juego comenzó abierto en busca de las porterías, aunque fueron los locales los que tomaron la iniciativa con proyecciones del boliviano Juan Carlos Arce y algún contragolpe incisivo del Olimpia.

Sin embargo, ese fue el anticipo de las intenciones de la escuadra paraguaya que en el minuto 23 abrió la cuenta tras un brillante desborde de Iván Torres y un cabezazo que González encajó en puerta.

Tras el gol, el campeón boliviano se volcó al ataque por incursiones principalmente por el lateral izquierdo de Jorge Flores aunque dejando expuesta su defensa, algo que no aprovechó Hugo Quintana que falló un mano a mano ante el portero Carlos Lampe.

La insistencia del Always Ready tuvo su recompensa en el minuto 42 tras un tiro de esquina y un rebote en el boliviano Rodrigo Ramallo que se coló en el arco Alfredo Aguilar.

En el segundo tiempo, el Always Ready rearmó su esquema de ataque con un Fernando Saucedo que en el minuto 62 y 62 incomodó a Aguilar con tiros de media distancia, incluso uno de ellos impactó en el travesaño.

La recta final fue de alto voltaje con ocasiones para ambos equipos y con el portero visitante Aguilar determinante para detener un gol cantado.

No obstante, Silva sentenció en el minuto 93 este duelo de ida y vuelta tras un error en salida del Always Ready con otro ataque por el lateral izquierdo, una fórmula que fue el puntal de los dos goles del equipo paraguayo en los 3.640 metros de altitud del estadio Hernando Siles de La Paz.