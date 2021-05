1-2. La Equidad conquista una victoria estéril en Venezuela

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores de La Equidad. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Caracas, 13 may (EFE).- El equipo colombiano La Equidad venció este jueves en Caracas al Aragua venezolano por 1-2, en la cuarta jornada del grupo H de la Copa Sudamericana, una victoria estéril, pues está a seis puntos del líder, el Gremio brasileño, a falta de dos partidos.

En un partido apretado, la victoria definitiva se la dio al equipo asegurador el colombiano Diego Herazo en el minuto 93, de penalti, cuando ya parecía que cada equipo se llevaría un punto.

Al inicio del partido, el Aragua salió con voluntad de hacer respetar su condición de local y dispuso de una buena oportunidad en el minuto 10, cuando Roger Manrique lanzó un falta muy cercana al área grande que forzó al portero a estirarse y dar lo mejor de sí mismo para evitar el tanto.

Sin embargo, La Equidad se repuso rápido del susto y, apenas cinco minutos después, lanzaron un saque de esquina desde el lado izquierdo.

En el remate, el ariete Omar Duarte aprovechó las dudas de la defensa local y, pese a no ser un jugador especialmente alto, fue el más listo, se lanzó en el área pequeña y cabeceó al fondo de las redes el balón.

Poco hacía pensar que el Aragua, con más voluntad que fútbol, se repondría, pero en el minuto 44 Rafael Arace recibió un balón en el lado derecho del campo y centró al corazón del área.

Daniel Rivillo entró por el centro, saltó casi desde fuera de área y cabeceó el balón para anotar el empate.

Con el empate a uno, que eliminaba matemáticamente a los dos equipos, se fueron a los vestuarios venezolanos y colombianos, si bien los locales parecían más satisfechos.

La segunda parte fue un vaivén en el que ambos equipos dispusieron de oportunidades que no supieron aprovechar y todo hacía presagiar un empate final.

Los vaticinios se rompieron en el minuto 91, cuando Daniel Mantilla fue derribado en el área por Pedro Luis Álvarez.

Eso permitió a Herazo, que lanzó un potente disparo duro y al centro, ponerse la capa de los héroes para dar los tres puntos a La Equidad.