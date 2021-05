1-0. Libertad vence por la mínima a Newell's Old Boys y recupera el liderato

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores de Libertad. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Asunción, 13 may (EFE).-El Libertad recuperó el liderato del Grupo F de la Sudamericana este jueves en Asunción con un gol en solitario de Sebastián Ferreira sobre el Newell's Old Boys argentino, con los dos equipos empujando en un partido rápido pero parco en ocasiones de gol.

Con el resultado, el Gumarelo que dirige Daniel Garnero domina con nueve puntos, uno más que el Atlético Goianiense brasileño, que la víspera cedió un empate 0-0 en casa al Palestino chileno, ya eliminado, mientras que los australes siguen con cuatro enteros.

El temprano gol de Ferreira, atravesando de un zurdazo la portería de Alan Aguerre tras un gran pase de Julio César Enciso, marcó una primera parte que transcurrió en tablas.

Por parte argentina con los hombres de Germán "Mono" Burgos" incursionando con subidas de Alexis Rodríguez y el apoyo de Julián Fernández.

Pese a cierto desorden tras la diana de Ferreira, el Gumarelo fue más incisivo, sobre todo cuando Enciso armó un par de ataques de clase y encerrando a los visitantes.

En la segunda los visitantes salieron de su trinchera a riesgo de ser sorprendidos por la peligrosidad de Ferreira, que tuvo la ocasión más claro de ese comienzo, rozando el palo de Aguerre.

Sin embargo los argentinos dieron serios avisos, principalmente con Ignacio Scocco y Matías Orihuela.

Sin embargo no llegaron a construir la fórmula del gol, como tampoco el Gumarelo en ese tramo, si bien propusieron y buscaron con más convicción y juego la victoria.

En los estertores del encuentro Gustavo Tejera expulsó por doble amonestación a Luciano Cingolani.