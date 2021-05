0-1. Gilberto da la victoria al Bahía ante Guabirá para ser líder del grupo B

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores del Bahía. EFE/Raúl Spinassé/Archivo

La Paz, 13 may (EFE).- El brasileño Gilberto rubricó la victoria del Bahía 0-1 en su visita al Guabirá boliviano y que fue fundamental para conquistar los 3 puntos que lo convierten en uno de los líderes del grupo B de la Copa Sudamericana.

El tanto que llegó en el minuto 57 consolidó la victoria de los brasileños que ahora acumulan 8 puntos, los mismos que el Independiente argentino, aunque con mejor diferencia de gol.

En la tercera casilla está el City Torque uruguayo con 5 mientras que el sótano de la serie pertenece al Guabirá que no sabe de victorias en su estadio, el Gilberto Parada de la ciudad boliviana de Montero.

El inicio se caracterizó por un inicio parejo entre ambas escuadras que alternaron el dominio del medio campo, con el Guabirá algo más frontal y el Bahía con un juego más precavido.

Sin embargo, los dos equipos tuvieron la dificultad de no poder resolver los ataques en los últimos metros ante las porterías de Matheus Texeira y Saíd Mustafá.

La jugada más clara en la primera parte fue en el minuto 33, tras una contra de los brasileños y un cabezazo que Rodriguinho estrelló en el travesaño ante un arco prácticamente desprotegido.

Siete minutos después, el Bahía repitió la fórmula del contragolpe lateral que Matheus Bahía desperdició en la boca del arco, mientras que el equipo boliviano no halló la forma para que el español Bruno Pascua ni el argentino Juan Vogliotti generen peligro a Texeira.

Consciente de sus posibilidades, el Bahía afrontó la segunda etapa con mayor decisión y en el minuto 57 una ataque por izquierda terminó con una gran jugada de Gilberto para decretar el 0-1 a favor de la visita.

La visita buscó la ampliación de su ventaja con algunos intentos de Juninho, Thaciano y Maicon, mientras que los locales no pudieron resolver su falta de profundidad a pesar del ingreso del delantero William Álvarez que dispuso el entrenador argentino del Guabirá Víctor Hugo Andrada.