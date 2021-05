VÍDEO: O.Próximo.- Los combates en la Franja dejan cerca de 70 muertos en Gaza y siete en Israel

El Ejército de Israel presenta un plan para una invasión del enclave palestino



El balance de víctimas mortales de los bombardeos contra la Franja de Gaza y el impacto en Israel de proyectiles lanzados desde el enclave ha ascendido a cerca de 70 palestinos y siete israelíes, en medio del mayor recrudecimiento del conflicto desde 2014, con las tensiones en Jerusalén como desencadenante.



El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha indicado que hasta el momento han muerto 69 palestinos, entre ellos dos cuyos cuerpos han sido recuperados durante la madrugada en las ruinas de un edificio en el norte del territorio.



El balance de víctimas mortales incluye a 17 niños, mientras que 370 personas han resultado heridas, mientras que el Ministerio ha señalado que varios de los muertos presentan signos de inhalación de "gases tóxicos", sin que por el momento se hayan determinado las causas.



Por otra parte, al menos siete personas han muerto en Israel, incluidos un niño y una ciudadana india, por el disparo de los proyectiles disparados por los grupos armados palestinos desde Gaza. Entre los muertos figura un soldado alcanzado por un ataque con misil anticarro, mientras que el resto son civiles.



El representante permanente de India ante Naciones Unidas, T.S. Tirumurti, ha lamentado la muerte de la ciudadana india y ha condenado "todos los actos de violencia, especialmente los ataques con cohetes desde Gaza", según ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter.



En este contexto, las autoridades de Israel han decidido desviar los vuelos entrantes al aeropuerto de Ben Gurión, en los alrededores de Tel Aviv, al de Ramon, situado en el sur. Así, los pasajeros desembarcarán en Ramon y los aviones volarán vacíos a Ben Gurion, donde embarcarán los viajeros para el vuelo de salida.



La decisión tiene como objetivo ampliar el corredor aéreo de los vuelos de pasajeros y reducir la cantidad de aviones cargados de pasajeros en Ben Gurion para rebajar la posibilidad de víctimas en caso de impacto de un proyectil en el aeropuerto, según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'.



PLAN DE INVASIÓN



Por otra parte, el portavoz del Ejército de Israel, Hidai Zilberman, ha asegurado que este jueves se presentará un plan para una posible invasión de la Franja de Gaza, propuesta que podría ser aprobada durante la jornada. El Gobierno autorizó el lunes una campaña de bombardeos, descartando por el momento una incursión.



Zilberman ha indicado además que las alarmas que durante la madrugada de este jueves ha sonado en el norte del país ha sido una falsa alarma, ya que "no había ningún cohete que se dirigiera al valle de Esdrelón". Durante la noche, se había informado que por primera vez desde la escalada de tensiones se habían activado las alarmas antiaéreas en el norte de Israel.



Según ha detallado el Ejército israelí, después de otra noche de enfrentamientos y lanzamientos de cohetes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado con aviones de combate decenas de "objetivos terroristas en toda la Franja de Gaza".



Entre estos objetivos, han alcanzado un túnel de Hamás, ubicado debajo de una escuela y otros edificios civiles, algo que han denunciado a través de su cuenta de Twitter, argumentando que "Hamás coloca deliberadamente sus activos militares en el corazón de la población civil de la Franja de Gaza".



De esta forma, el Ejército israelí ha asegurado que "toma precauciones para minimizar los posibles daños a la población civil durante sus actividades militares", si bien las autoridades palestinas han denunciado ataques directos contra objetivos civiles en el enclave palestino.



En este sentido, la agencia de noticias palestina WAFA ha informado que aviones de combate israelíes han bombardeado un edificio residencial en el barrio Al Rimal, al oeste de la ciudad de Gaza.



También durante la noche varios objetivos gubernamentales asociados de Hamás han sido alcanzados, como varios edificios de contrainteligencia y uno de los escuadrones de la fuerza naval del grupo islamista, así como varias sucursales de Banco central en la Franja de Gaza.



LA AP DENUNCIA LA MUERTE DE UN AGENTE



Asimismo, los servicios de Inteligencia de la Autoridad Palestina han denunciado que un palestino que murió tiroteado por las fuerzas israelíes era miembro del organismo y han rechazado la versión israelí de que se trataba de una persona que preparaba un ataque.



"El Ejército de ocupación y las bandas de colonos asesinaron a sangre fría a oficiales de seguridad del Servicio General de Inteligencia de Palestina", ha dicho el organismo a través de un comunicado. El suceso se saldó con un segundo agente en estado crítico.



Las autoridades israelíes afirmaron el martes tras el suceso en Cisjordania que Israel había "impedido" un ataque terrorista y agregaron que uno de los ocupantes del vehículo portaba un arma. El fallecido, Ahmad Daraqme, iba desarmado, tal y como confirmó Israel, mientras que el segundo agente, Mohamad al Nubani, iba armado.



Por otro lado, y ante el comienzo de la festividad de Eid al Fitr, la Explanada de las Mezquitas --lugar conocido como Monte del Templo por los judíos-- ha amanecido este jueves con pancartas en apoyo a Hamás, en un simbólico acto ya que la escalada de tensiones deriva de la irrupción el domingo de las fuerzas israelíes en el lugar sagrado y del lanzamiento de gases lacrimógenos incluso en el interior de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes.



En respuesta, Hamás lanzó varios proyectiles contra Jerusalén y sus alrededores, tras varias advertencias a Israel sobre la represión policial, lo que llevó a Israel a responder con una campaña de bombardeos contra el enclave, a la que las facciones palestinas han respondido incrementando sus disparo de cohetes.



El recrudecimiento de los combates se ha visto además seguido por un aumento entre judíos y musulmanes en varias ciudades de Israel y de Cisjordania, incluidas palizas e intentos de linchamiento, lo que ha hecho saltar las alarmas ante la posibilidad de un conflicto civil a gran escala, según han recogido los medios israelíes.



