Tsitsipas elimina a Berrettini y jugará los cuartos contra Djokovic

EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Roma, 13 may (EFE).- El griego Stefanos Tsitsipas, número 5 del mundo y campeón en Montecarlo, ganó este jueves por 7-6(5) y 6-2 al italiano Matteo Berrettini, número 9, y avanzó a los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma, en los que se medirá al serbio Novak Djokovic, vigente campeón.

Tsitsipas confirmó su tendencia positiva contra Berrettini, finalista la semana pasada en Madrid, contra el que también había ganado los tres precedentes enfrentamientos.

El griego tuvo el mérito de gestionar mejor los momentos clave del encuentro, sobre todo en el primer set, en el que no hubo roturas y en el que fue capaz de remontar un 1-3 adverso en el desempate, antes de cerrarlo 7-5.

Pese al apoyo de los 1.500 aficionados presentes en la pista Grand Stand del Foro Itálico, Berrettini sufrió con el saque en la segunda manga y no logró aguantar el ritmo de un excelente Tsitsipas.

El jugador griego, semifinalista en Roma en 2019, se citó en los cuartos de final con Djokovic, quien eliminó horas antes al español Alejandro Davidovich Fokina, número 48, al ganarle por 6-2 y 6-1.

El serbio, cinco veces campeón en diez finales, disputará los cuartos por decimoquinta vez en quince participaciones en el Foro Itálico.