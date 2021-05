Triunfo de Dallas Mavericks ante New Orleans Pelicans por 125-107

Dallas Mavericks ganó como local a New Orleans Pelicans por 125-107 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Dallas Mavericks sufrieron una derrota fuera de casa contra Memphis Grizzlies por 133-104, mientras que los de New Orleans Pelicans también perdieron a domicilio con Memphis Grizzlies por 115-110, sumando un total de cuatro derrotas en sus cinco últimos partidos. Dallas Mavericks, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 41 victorias en 70 partidos disputados. Por su parte, New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los Play-off con 31 partidos ganados de 70 jugados.

El primer cuarto estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador hasta finalizar con un resultado de 32-30. Tras esto, durante el segundo cuarto el equipo local logró distanciarse en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 14-2 y alcanzó una diferencia de 25 puntos (63-38) durante el cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 45-28. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 77-58 en el electrónico.

En el tercer cuarto los jugadores de Dallas Mavericks incrementaron de nuevo su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 13-2 y anotaron la máxima diferencia (31 puntos) al final del cuarto hasta que concluyó con un resultado parcial de 34-22 (111-80). Por último, en el transcurso del último cuarto redujeron diferencias los visitantes, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto acabó con un resultado parcial de 14-27. Finalmente, los jugadores cerraron el luminoso del partido con un resultado de 125-107 para Dallas Mavericks.

Durante el partido, Dallas Mavericks se hizo con la victoria gracias a los 33 puntos, ocho asistencias y ocho rebotes de Luka Doncic y los 27 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes de Tim Hardaway Jr. Los 12 puntos, tres asistencias y 10 rebotes de Willy Hernangomez y los 15 puntos y seis rebotes de Jaxson Hayes no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans ganase el partido.

En el siguiente encuentro de la NBA, Dallas Mavericks jugará contra Toronto Raptors en el Centro American Airlines. Por su parte, New Orleans Pelicans se enfrentará a Golden State Warriors en el Chase Center.