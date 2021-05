Telefónica factura en Hispanoamérica un 12 % menos hasta marzo, 1.939 millones

El presidente del grupo Telefónica, José María Álvarez-Pallete. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Madrid, 13 may (EFE).- La multinacional española Telefónica obtuvo en el primer trimestre de 2021 en Hispanoamérica unos ingresos de 1.939 millones de euros, un 12 % menos que en el mismo periodo del año anterior, un 0,2 % si no hubiera sido por la depreciación de la moneda y tras verse afectados por la covid-19.

Según comunicó la compañía este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el negocio Móvil cayó un 10,4 % -aunque hubiera crecido un 1,3 % en términos orgánicos- y se situó en 1.260 millones de euros; mientras que el negocio Fijo cayó un 11,5 %, hasta los 676 millones de euros.

La ganancia operativa antes de amortizaciones y depreciaciones (oibda) en la región latinoamericana, que no incluye Brasil, se situó en 396 millones de euros, un 21 % menos que en el mismo ejercicio del año pasado, un 1,4 % si no se tuvieran en cuenta los cambios de valor monetarios.

En Hispanoamérica, la inversión en capital (capex) creció un 7,4 %, hasta los 350 millones de euros. En cuanto al espectro radioeléctrico, invirtió 135 millones en la región en este primer trimestre.

Telefónica explica que, en términos orgánicos, es decir, sin tener en cuenta el cambio de moneda, los ingresos experimentaron una mejora en su evolución secuencial (en el cuarto trimestre del año cayeron un 2,5 %).

En Chile, el único país de la región donde crecieron los ingresos, aumentaron un 8,4 %, hasta 424 millones de euros.

La facturación cayó especialmente en Argentina, un 22,4 % y se situó en 412 millones. También bajó en Perú, un 21,4 %, hasta 371 millones; Colombia, un 0,8 %, hasta 330 millones, México, un 17,6 %, hasta 239 millones.

En cuanto al oibda por países, fue de 41 millones en Argentina, un 58,8 % menos que en el mismo trimestre de 2020; 128 millones en Chile, un 7,5 % más; 68 millones en Perú, un 23,7 % menos; 94 millones en Colombia, un 3,5 % menos; 17 millones en México, un 47,1 % menos.

En Hispanoamérica, Telefónica continúa con su estrategia de optimizar sus operaciones.

Así, durante este periodo, ha alcanzado un acuerdo con KKR para el desarrollo de una nueva sociedad de fibra, en México ha lanzado un piloto de Movistar Money, junto con el Sabadell, y ha transferido a Hispasat su negocio de gestión y transporte de señales por satélite.