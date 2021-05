Suspenden la vacunación de la selección peruana para jugar la Copa América

El técnico de Perú, Ricardo Gareca. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Lima, 13 may (EFE).- La vacunación de los integrantes de la selección peruana fue suspendida este jueves después de que se supiera que no se les iba a inocular las dosis de la vacuna china Sinovac suministradas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El proceso fue detenido instantes antes de que se iniciase la vacunación en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima.

En principio iban a ser vacunados el cuerpo técnico encabezado por el seleccionador Ricardo Gareca y los jugadores de clubes de la liga peruana incluidos en la lista preliminar de 50 futbolistas convocados para la Copa América.

Según medios locales, Gareca fue uno de los más molestos y reticentes a recibir la vacuna de Pfizer en esas condiciones, lo que finalmente no se produjo por orden del ministro de Salud, Óscar Ugarte.

Los miembros de la selección iban a recibir dosis de la vacuna de Pfizer, destinada en el país para personas de la tercera edad, ya que Sinovac todavía no está autorizada por el ente regulador nacional.

Este detalle causó indignación en el país al considerar que la selección peruana ha intentado saltarse los turnos de vacunación, pues con Pfizer se está vacunando actualmente a personas de más de 70 años, principalmente de la capital Lima.

Está previsto que en las próximas semanas inicie la vacunación de los mayores de 60 años, donde sí entrarían algunos miembros del cuerpo técnico de la selección peruana como el propio Gareca.

"La vacuna es una solución importante. Más que nada se tiene que vacunar a la gente más vulnerable y con más inconvenientes de salud. Hay una orden de prioridades. Llegado el momento, es bueno vacunarse. Es algo que contemplaría", dijo a finales de abril Gareca en una entrevista al programa "Toca y Pasa".

Algunos jugadores de la selección peruana que juegan en el extranjero ya han sido vacunados contra la covid-19, como aquellos que juegan para clubes de la MLS estadounidense.

Perú ya fue en febrero escenario de una gran escándalo de vacunaciones secretas e irregulares de altos funcionarios como el expresidente Martín Vizcarra (2018-2000), que fue vacunado incluso antes de que comenzase la vacunación masiva.