MADRID, 13 (CHANCE)



Hoy, 13 de mayo, se cumple el primer aniversario de muerte de Aless Lequio. Una fecha que, en plena pandemia del Covid, se convirtió en uno de los días más tristes de 2020 para miles de españoles que, confinados en sus casas, conocían la terrible noticia de que el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio había perdido su lucha contra el cáncer.



Una feroz batalla que desgraciadamente no pudo vencer, pero que el joven libró con uñas, dientes y una sonrisa digna de admirar desde el primer al último día. El 13 de mayo de 2020 Aless fallecía en un hospital de Barcelona, llevándose con él la alegría y las ganas de vivir de su madre que desde entonces vive inmersa en un pozo de tristeza, como ella misma confesó hace unos meses.



Tan sólo tenía 27 años. Toda una vida por delante que se truncó demasiado pronto, con demasiados planes y sueños por cumplir; porque a Aless le encantaba soñar. Optimista, luchador, emprendedor y vitalista, como confiesan sus seres queridos, el joven tuvo tiempo de poner en marcha varias empresas, de conocer el amor verdadero y de hacer felices a todos los que le rodeaban con un carisma y un carácter único que le convirtieron en un ejemplo a seguir para todos los que tuvieron la suerte de conocerle.



Su vida se truncó con solo 25 años, en marzo de 2018, cuando tras un fuerte dolor de espalda descubrió que tenía cáncer, un Sarcoma de Ewing. Días después, Aless ponía rumbo a Nueva York con su madre para recibir tratamiento en uno de los hospitales más prestigiosos del mundo, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, donde permaneció 6 meses luchando por recuperarse. Un duro varapalo que el joven - con el apoyo incondicional de sus padres - afrontó con la mejor de sus sonrisas y dándonos una lección de vida, intentando desdramatizar la gravedad de su enfermedad y convencido de que se curaría.



En septiembre de 2018, Aless regresaba a España visiblemente recuperado y no dudaba en contar su testimonio con una sonrisa, convirtiéndose en todo un ejemplo de fuerza y superación para tantos que, como él, estaban luchando contra el cáncer. Emprendedor, vitalista y siempre con una sonrisa, el hijo de Ana Obregón continuaba con sus proyectos empresariales y, con su socio y amigo Nacho Ansorena - con quien en 2014 había fundado su primera empresa, 'Polar Marketing' - fundaba una nueva compañía 'Celebrize', demostrando que estaba al 100% y que la enfermedad no había podido con él.



Poco después, Aless se enamoraba de una joven llamada Carolina Monje, se quien no se separó hasta el momento de su muerte y con quien conoció el amor con mayúsculas y la estabilidad, yéndose a vivir juntos e incluso adoptando un perrito, Bobby Puchum, que haría las delicias del joven en los últimos meses de su vida.



Sin embargo, la enfermedad no le dio tregua y, a finales de 2019 Aless sufría una recaída que afrontó con optimismo y fuerzas, convencido de que volvería a ganar la batalla; pero, tras meses de lucha y de desplazarse a Barcelona para probar un nuevo tratamiento en el Hospital QuironSalud, el joven fallecía un 13 de mayo rodeado de sus padres y de su gran amor, Carolina, que no se separaron de él en ningún momento.



Un durísimo varapalo para todos los que le conocían y le querían - dicen que era imposible no quererle - especialmente para Ana Obregón, para Alessandro Lequio y para su novia, Carolina, que rota de dolor rompía su silencio para despedirse de Aless en redes sociales, confesando lo afortunada que se sentía de haberlo conocido: "Gracias de todo corazón por estos casi dos años contigo, los mejores años de mi vida. Doy millones de gracias a la vida y a ti por haberme brindado la oportunidad de conocerte y compartir cada instante desde entonces", confesaba rota la diseñadora tras la muerte del amor de su vida".



Alessandro, devastado, ha intentado continuar con su vida y, arropado por su mujer, María Palacios, y por su pequeña Ginevra Ena, recupera poco a poco la sonrisa con el recuerdo de su hijo - al que homenajea de tanto en cuanto a través de Instagram - siempre presente.



Ana, sin embargo, es incapaz de seguir adelante y, un año después de la marcha de Aless, continúa completamente destrozada y son contadas las ocasiones en las que la hemos visto desde el fallecimiento de su hijo. Devastada, la bióloga confiesa su dolor a menudo a través de sus redes sociales, que se han convertido en su ventana al mundo para recordar a su hijo y desvelar todos los recuerdos que le acompañan día a día.



Ocho meses después de su muerte, la actriz volvía al trabajo presentando las Campanadas en TVE y, convencida de que era el momento de retomar poco a poco su vida, anunciaba que crearía una Fundación con el nombre de Aless para la investigación contra el cáncer. Un proyecto en el que está totalmente volcada y que le da fuerzas para seguir adelante.



Y hoy, 13 de mayo, recordamos a Aless en el primer aniversario de su muerte como sin duda a él le gustaría; con una sonrisa y con ganas de comerse el mundo a base de proyectos e ilusión.