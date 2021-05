R.Unido.- Johnson envía cartas de disculpa a las familias de las víctimas de la masacre de Ballymurphy en 1971

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha enviado una serie de cartas de disculpa a las familias de las víctimas de la masacre de Ballymurphy, que tuvo lugar entre el 9 y 11 de agosto de 1971, cuando el Primer Batallón del Regimiento de Paracaidistas del Ejército Británico mató a once civiles en la ciudad de Belfast.



El ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, ha señalado que el Gobierno "se arrepiente profundamente" de lo sucedido y ha indicado que "siente honestamente" lo que pasó y "cómo se gestionaron las investigaciones sobre estos terribles eventos".



En un discurso ante del Parlamento, Lewis ha confirmado que el primer ministro está "escribiendo personalmente a las familias para expresarles su más profundo pesar" al respecto. Así, ha matizado que se ha disculpado en nombre del Estado, según informaciones de la cadena de televisión RTE.



"Todos los que murieron eran completamente inocentes. Los eventos de Ballymyrphy no deberían repetirse jamás", ha dicho. Sus comentarios llegan después de que el coronel Siobhan Keegan señalara el martes que los fallecidos a manos del Ejército británico en Belfast eran "inocentes" y que los efectivos hicieron un uso "desproporcionado" de la fuerza.



Las conclusiones llegan después de que varios jueces ordenaran en 2016 la apertura de una investigación sobre la masacre, que se produjo en el marco del conflicto norirlandés.



Sin embargo, las familias han dicho no estar de acuerdo con las declaraciones del Gobierno y han acusado a Johnson de no involucrarse con la gente de Irlanda del Norte.