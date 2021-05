Rocío Flores desmiente que le hayan molestado las palabras de Olga Moreno sobre su familia

12/05/2021 Rocío Flores acudió al despacho de su abogado con su novio, Manuel Bedmar. MADRID, 13 (CHANCE) En el momento más complicado de su vida y haciendo frente al brutal testimonio de su madre en su docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Flores cuenta con un apoyo incondicional, el de su novio Manuel Bedmar. Consciente de lo mal que lo está pasando su pareja, el malagueño no ha dudado en viajar hasta Madrid para arroparla y acompañarla al despacho de su abogado, donde no sabemos si la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco interpondrá medidas legales tras los comentarios que se están haciendo de ella en diferentes programas y por parte de diferentes colaboradores en las últimas semanas, a raíz de la desgarradora verdad de su madre. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Intentando mantenerse al margen de todo lo que se está diciendo sobre ella y tranquila tras haber dejado claro que no existe ningún distanciamiento con su padre, Rocío ha querido desmentir que le hayan molestado las palabras de Olga Moreno sobre su familia en la isla de 'Supervivientes'. "Creo que lo expliqué bastante claro, pero al final* diga lo que diga lo utilizan todo. Pero bueno, ya está. Creo que fui bastante clara y tampoco tengo mucho más que decir la verdad".



Intentando mantenerse al margen de todo lo que se está diciendo sobre ella y tranquila tras haber dejado claro que no existe ningún distanciamiento con su padre, Rocío ha querido desmentir que le hayan molestado las palabras de Olga Moreno sobre su familia en la isla de 'Supervivientes'. "Creo que lo expliqué bastante claro, pero al final* diga lo que diga lo utilizan todo. Pero bueno, ya está. Creo que fui bastante clara y tampoco tengo mucho más que decir la verdad".



A lo largo de la jornada la pareja y un grupo de amigos realizó algunas gestiones pendientes entre las que hubo una visita al abogado - el mismo que su padre, Iván Hernández - y sobre la que Ro prefirió no hacer declaraciones, dejando en el aire si tomará medidas legales para defender su Honor y su Intimidad tras la emisión de la docuserie de su madre.



Finalmente, Rocío acudió a una Clínica Dental para después disfrutar de una agradable comida en uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad, sin separarse en ningún momento de Manuel, que se ha convertido en su gran apoyo en el peor momento de su vida. Presumiendo de figura, y a pesar de la bajada de temperaturas, la nieta de Rocío Jurado eligió para la ocasión un look de lo más primaveral con vestido vaquero en beige y chaqueta con detalle de flecos en las mangas con la que pasó algo de frío.