Putin felicita a los musulmanes por la festividad del fin del Ramadán

Moscú, 13 may (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó hoy a los musulmanes del país por el comienzo del Uraza-Bairam (Aid al Fitr, en árabe), fiesta de tres días pone fin al Ramadán, el mes de ayuno y meditación de los fieles del islam.

"Desde hace siglos el Uraza-Bairam se celebra con buenas acciones y preocupación por los necesitados, y representa el afán de las personas por el autoperfeccionamiento", señaló el jefe del Kremlin en su mensaje de felicitación.

Agregó que las organizaciones musulmanas "participan activamente en la vida del país, fortalecen la interacción con las estructuras estatales y sociales y prestan una atención permanente a las iniciativas educativas y benéficas".

Putin destacó en especial la labor abnegada de estas, que "en este complejo período ayuda a la gente a resistir y superar las dificultades", en alusión a la pandemia de covid-19.

Precisamente debido a la situación epidémica la celebración del Uraza-Bairam en Moscú y otras ciudades del país por segundo año consecutivo no se acompaña de oraciones masivas en las mezquitas, que los fieles pueden seguir por internet.

Aunque no hay estadísticas oficiales sobre el número de musulmanes en Rusia, se estima que son en torno a una veintena de millones.